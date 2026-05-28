Prima țară din UE care subvenționează medicamentele împotriva obezității. Care sunt condițiile

Franța va rambursa costul tratamentelor pentru slăbit prescrise pacienților cu obezitate severă începând cu jumătatea lunii iunie, o premieră pentru o țară din UE, a anunțat joi ministrul Sănătății, Stephanie Rist, citată de Reuters.

Medicamentele Wegovy de la Novo Nordisk și Mounjaro de la Eli Lilly au generat un adevărat boom în domeniul tratamentelor împotriva obezității, stârnind interesul guvernelor dornice să combată creșterea ratei de supraponderalitate la nivel mondial.

Rist a estimat că, odată cu implementarea completă, costul anual pentru stat se va ridica la aproximativ 100 de milioane de euro.

Ea a precizat că, în prezent, pacienții din Franța plătesc în medie aproximativ 300 de euro pe lună pentru aceste medicamente, fără a preciza însă câte persoane urmează în prezent astfel de tratamente.

„Populația țintă este de aproximativ un milion de persoane. Totuși, acest lucru nu înseamnă că toată lumea va primi tratamentul, deoarece depinde întotdeauna de cazul individual și de prescripția medicului”, a declarat Rist într-un interviu acordat canalului TF1.

Subfinanțarea prin sistemul de asigurări sociale din Franța, care acoperă tratamentele injectabile Wegovy și Mounjaro, va fi disponibilă pentru pacienții cu obezitate severă care au un indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 35 și cel puțin o comorbiditate, sau un IMC de cel puțin 40, indiferent de comorbidități, a precizat ea.

Medicamentele vor fi rambursate în proporție de 65%. În practică însă, marea majoritate a pacienților eligibili vor beneficia de o acoperire de 100% din cauza comorbidităților, a adăugat ea.

Medicamentele împotriva obezității sunt disponibile în Franța pe bază de rețetă medicală începând din 2024.