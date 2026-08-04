Franța suspectează că Rusia și-a început operațiunile de influență în perspectiva alegerilor prezidențiale. Doi politicieni de top vizați

Franța suspectează că Rusia a căutat să răspândească informații false despre eurodeputatul Raphael Glucksmann, un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale din 2027, și fostul premier Edouard Philippe, care și-a anunțat deja intenția de a intra în cursa electorală de anul viitor, au declarat o sursă din serviciile de securitate și unul dintre politicienii vizați.

Săptămâna trecută, autoritățile au depistat o campanie de dezinformare care îl viza pe eurodeputatul de stânga Raphael Glucksmann, un critic vocal al Kremlinului, un candidat probabil al prezidențialelor franceze de anul viitor, a spus o sursă din serviciile de securitate, marți, pentru AFP.

Campania a fost atribuită rețelei de propagandă Storm-1516, care a fost asociată serviciilor secrete ruse, a precizat sursa, care a dorit să rămână anonimă deoarece nu are autorizare pentru a vorbi cu presa.

„Serviciile de securitate rusești și-au început operațiunile de destabilizare a campaniei electorale din 2027”, a scris Glucksmann, luni noapte, pe rețelele sociale.

Povestea inventată, care invoca în mod fals existența unui complot pentru promovarea candidaturii lui Glucksmann, a apărut pe un site web care imita platforma online Blast și cuprindea documente false, voci reproduse folosind inteligența artificială și un „video complet fals”, a spus politicianul.

„Scopul este acela de a face o minciună completă să devină virală pentru a denigra figuri considerate ostile de către regimul rus”, a declarat eurodeputatul, care s-a poziționat public în repetate rânduri împotriva războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei.

A fost vizat și fostul premier Edouard Philippe

În iulie, Storm-1516 l-a vizat și pe candidatul prezidențial Edouard Philippe, un fost prim-ministru de centru, despre care se crede în prezent că are cele mai bune șanse într-o eventuală cursă electorală împotriva extremei drepte.

Pe Philippe, acțiunea rețelei de propagandă l-a vizat prin postări care răspândeau pe rețelele sociale informații false despre starea sa de sănătate, a declarat sursa din cadrul departamentului de securitate.