Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, lucrează la noul brand care va înlocui sigla Carrefour

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, care în acest an au preluat magazinele Carrefour din România, operațiune anunțată în premieră de Profit.ro, au început acum procedurile pentru rebranduirea întregului lanț de unități cumpărate.

Proprietarii Dedeman lucrează deja la noul brand care va înlocui sigla Carrefour pe magazinele cumpărate.

Au angajat în acest sens una dintre cele mai importante agenții specializate în consultanță și design de brand de pe piața locală, conform informațiilor Profit.ro.

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