Frații Tate, la Moscova. Au fost întâmpinați cu pâine și sare

Influencerul britanico-american Andrew Tate, și fratele lui, Tristan, au sosit marți la Moscova, într-o călătorie care a stârnit zvonuri că aceștia intenționează să participe la cea mai importantă conferință anuală de afaceri din Rusia, scrie publicația indepedentă The Moscow Times.

Pe contul său de pe rețeaua de socializare X, Andrew Tate a postat o înregistrare video în care el și fratele său sunt întâmpinați cu un ritual tradițional rusesc de „pâine și sare”, însoțit de cântece populare și dansuri. „Frații în Moscova”, a scris el, adăugând un proverb rusesc: „Fă-ți prieteni noi, dar nu-i pierde pe cei vechi.”

Новых друзей наживай, а старых не теряй!



Tate, s-a autodescris în trecut ca fiind „absolut sexist” și „absolut misogin” într-o serie de clipuri și postări virale, și fratele său au devenit faimoși ca membri ai „manosferei”, o rețea informală de comunități online unite de opoziția față de feminism și de convingerea că societatea este părtinitoare împotriva bărbaților.

Cei doi fac obiectul unei anchete penale în România din 2022. Ei sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup criminal organizat, trafic de persoane, trafic de minori, relații sexuale cu un minor și spălare de bani. Frații Tate au negat acuzațiile.

Autoritățile britanice i-au acuzat, de asemenea, pe frați de infracțiuni precum viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și exploatarea prostituției în scopul obținerii de profit. Ei neagă și aceste acuzații.

Scopul vizitei lor în Rusia nu este clar, dar unii au speculat că cei doi ar putea avea în plan să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, care începe miercuri.

Rybar, un cunoscut canal rusesc de Telegram pro-război cu peste un milion de abonați, a criticat vizita, calificându-i pe cei doi influenceri din „monosferă” drept o „alegere proastă” pentru autorități, dacă i-au invitat, și descriind prezența lor în țară ca fiind „jenantă”.

Sosirea fraților Tate în Rusia are loc la doar câteva zile după ce comentatoarea americană de dreapta Candace Owens a anunțat că se află în vizită la Moscova. Presa de stat rusă a relatat că Owens este așteptată să participe la o masă rotundă pe tema „valorilor familiale” în cadrul forumului economic de la Sankt Petersburg.