Fraudă cu fonduri europene. Parchetul european (EPPO) a trimis în judecată un funcționar de la APIA

Parchetul European din Bucureşti a trimis în judecată un funcţionar public din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), acuzat că şi-ar fi folosit funcţia pentru a convinge doi fermieri să intre într-o schemă de fraudare a fondurilor europene, el reţinând 92% din subvenţiile acordate, informează Agerpres.

De asemenea, o altă persoană a fost acuzată că a ajutat la convingerea fermierilor să intre în această schemă.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul EPPO, funcţionarul public, angajat în funcţia de consilier superior în cadrul APIA Giurgiu, a avut acces la baza de date a instituţiei. El a identificat mai multe parcele de teren eligibile pentru obţinerea de subvenţii agricole de la APIA, întrucât nu au fost depuse cereri pentru anul 2022.

Împreună cu o altă persoană, funcţionarul ar fi convins doi fermieri din judeţul Giurgiu să obţină finanţare în numele lor, profitând de situaţia financiară precară a fermierilor şi de nivelul lor scăzut de educaţie.

Conform anchetei, cei doi fermieri au primit în schimb aproximativ 980 de euro fiecare (5.000 lei), în timp ce inculpaţii au păstrat restul de 92% din subvenţiile totale, care s-au ridicat la aproximativ 24.000 de euro (122.452 lei).

Cei doi inculpaţi au depus cererile pentru subvenţii în numele fermierilor, iar funcţionarul public a întreprins demersurile procedurale pentru a gestiona cele două cereri, astfel încât să nu întâmpine dificultăţi în aprobarea şi plata acestora. Pentru a certifica faptul că parcelele erau deţinute de cei doi fermieri, inculpaţii ar fi folosit documente false, emise chipurile de o primărie, care atestau că fermierii erau înscrişi în registrul agricol cu suprafeţe mari de teren.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea de până la şapte ani.

În acest caz, procurorii au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu cei doi fermieri, care au cooperat şi şi-au recunoscut vinovăţia. Aceştia au fost de acord să primească o pedeapsă minimă, de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare.