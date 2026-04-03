FSB susține că a dejucat „un atac terorist” al spionajului ucrainean la Moscova. „Tactica” folosită de SBU

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat, vineri, că a dejucat un atac pe care îl plănuia Serviciul de Securitate (SBU) al Ucrainei împotriva unui oficial de rang înalt din cadrul autorităților ruse de aplicare a legii, potrivit agențiilor ruse de presă RIA și TASS.

Contraspionajul rusesc susține că atacul urma să aibă loc în zona unui centru de afaceri din Moscova.

„Un scuter electric suspect a fost găsit lângă intrarea într-un centru de afaceri, iar în portbagaj se afla un puternic dispozitiv exploziv improvizat. SBU plănuia să detoneze dispozitivul exploziv de la distanță în timpul unei vizite a țintei la centrul de afaceri menționat”, a declarat FSB în comunicatul transmis.

Potrivit instituției, spionajul ucrainean identificase „ținta” printr-o operațiune de „supraveghere video organizată”.

FSB spune că scuterul era echipat cu o bombă disimulată sub forma unui dispozitiv de încărcare pentru uz casnic și că a fost identificat „în timpul măsurilor de protejare a instalațiilor strategice și de importanță critică, de asigurare a siguranței personalului militar, a ofițerilor de aplicare a legii și a reprezentanților guvernului”.

„O tactică similară a fost folosită de inamic atunci când a comis un atac rutier folosind un dispozitiv exploziv improvizat montat pe o trotinetă electrică, care a dus la moartea șefului trupelor Forțelor de Protecție Radiologică, Chimică și Biologică din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, generalul-locotenent Kirilov și a asistentului său, maiorul Polikarpov”, a declarat FSB.

FSB a precizat că a fost deschis un dosar penal și au fost inițiate căutări pentru găsirea autorilor.

„Toate persoanele care au consimțit să asiste un stat străin vor fi identificate, trase la răspundere penală și pedepsite așa cum merită”, mai scrie în comunicat.