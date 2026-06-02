FSB susține că telefoanele unor înalţi oficiali ruşi au fost interceptate de servicii secrete străine

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a semnalat marţi o operaţiune de interceptare de către servicii secrete străine a convorbirilor telefonice ale unor responsabili ruşi de rang înalt, operaţiune efectuată prin implantarea de la distanţă de programe malware în telefoanele mobile, scriu EFE și Agerpres.

„Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a descoperit o operaţiune pe scară largă desfăşurată de servicii de informaţii străine pentru a implanta şi a activa programe malware pe dispozitivele mobile ale unor înalţi oficiali ruşi, cu scopul de a obţine informaţii sensibile”, se arată într-o declaraţie a acestui serviciu.

Potrivit FSB, respectivele programe au fost folosite „pentru a colecta date, a asculta conversaţii şi a spiona audio şi video mediul din jurul dispozitivelor electronice”, fiind obţinute inclusiv date de geolocalizare.

Mai mult, adăugă FSB, cu ajutorul acelor programe malware instalate în telefoanele mobile ale responsabililor ruşi, serviciile de informaţii străine au avut acces şi la informaţii stocate pe aceste dispozitive.

„Putem afirma că este vorba despre o operaţiune sofisticată cu consecinţe extinse şi riscuri grave, care presupune o coordonare între mai multe state”, a indicat serviciul rus.

Prin urmare, acesta avertizează asupra pericolului „discutării unor informaţii confidenţiale prin intermediul sau în apropierea telefoanelor mobile”, întrucât prin piratarea lor „conţinutul acestor discuţii ar putea deveni cunoscut, cu consecinţe ireversibile”.

În martie 2023, mai multe mass-media au relatat despre posibilitatea ca guvernul rus să interzică folosirea iPhone-urilor de către angajaţii statului, măsură dezminţită însă de Kremlin.

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menţionat că administraţia prezidenţială nu foloseşte telefoane mobile smartphone pentru a comunica informaţii sensibile.

„Este clar că telefoanele mobile inteligente nu pot fi utilizate în scopuri profesionale, indiferent care ar fi aceste telefoane, nu există nicio diferenţă. Orice telefon mobil inteligent este un dispozitiv destul de transparent, aşadar nu contează care este sistemul său de operare, Android sau iOS”, a explicat Peskov.