FT: Jensen Huang își plănuiește deja revenirea la Nvidia

Jensen Huang încearcă să revină în fruntea Nvidia, la doar câteva zile după demisia sa, provocată de scandalul care a zguduit gigantul american al semiconductorilor.

Conform Financial Times, fostul CEO a discutat deja cu apropiați posibilitatea revenirii, în timp ce figuri puternice din Silicon Valley se mobilizează pentru a face presiuni asupra consiliului de administrație pentru reintegrarea lui în funcție.

Operațiunea de re-aducere a lui include, se pare, formarea unui adevărat „stat major de luptă”, cu participarea unor directori de top din domeniul tehnologiei și cu scopul de a obține sprijin chiar și din partea Casei Albe.

În tot acest timp, ancheta independentă a consiliului de administrație privind conduita lui Huang este în desfășurare, iar Nvidia încearcă să restabilească încrederea investitorilor.

„Aduceți-l înapoi pe Jensen”

Potrivit FT, un apropiat al lui Huang a dezvăluit că este organizată o campanie coordonată pentru întoarcerea sa.

Efortul are, așa cum a susținut el, sprijinul fostului CEO însuși, în timp ce inițiatorii săi cred că Huang se bucură încă de o influență extrem de puternică în lumea tehnologiei.

Mișcarea a căpătat deja o dimensiune publică. Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, și Tim Sweeney, CEO al Epic Games, se numără printre directorii care susțin o scrisoare deschisă adresată consiliului de administrație al Nvidia : „Aduceți-l înapoi pe Jensen”.

Campania îi include și pe angajații companiei, care continuă să își exprime public devotamentul față de omul care a transformat Nvidia în jucătorul dominant pe piața globală a cipurilor de inteligență artificială.

Investitori puternici vor să-i dea o a doua șansă

Intervenția a doi acționari majori ai Nvidia, Brad Gerstner, fondatorul Altimeter Capital, și Gavin Baker, șeful Atreides Management, este, de asemenea, semnificativă.

Într-o scrisoare deschisă adresată consiliului de administrație vineri, aceștia au cerut ca toate opțiunile să rămână deschise, inclusiv revenirea lui Huang.

Ca argument principal, aceștia citează succesul său excepțional în afaceri de-a lungul multor ani, dar și marea incertitudine pe care a creat-o plecarea sa bruscă.

Pentru susținătorii săi, miza nu se limitează la reabilitarea personală a lui Huang. Este vorba despre viitorul unei companii aflate în centrul revoluției globale a inteligenței artificiale.

Obstacolul Bessent și ancheta privind China

Întoarcerea sa, însă, nu va fi ușoară. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besant, a cerut duminică o „restructurare dramatică” a conducerii Nvidia după plecarea lui Huang, prefigurând reacții puternice la Washington.

În centrul poveștii se află relația fostului CEO cu Alice Huang, o fostă directoare executivă la Megaspeed din Singapore , despre care se presupune că este legată de un caz de spionaj chinezesc.

Scandalul a stârnit o analiză a mecanismelor de conformitate ale Nvidia și vânzări de cipuri avansate de inteligență artificială către companii asiatice cu posibile legături cu China.

Între timp, dezvăluirea celei de-a doua relații a lui Huang cu un subordonat creează obstacole suplimentare. Chiar și o persoană implicată în eforturile de reintegrare a acestuia a recunoscut pentru FT că o astfel de relație ar fi motiv de demitere în orice companie

Colette Kress și scenariul succesiunii

Huang se confruntă și cu un alt obstacol corporativ: spre deosebire de alți fondatori ai giganților tehnologici, el nu deține o participație care să-i permită să-și impună voința în consiliul de administrație.

Între timp, Nvidia operează deja sub conducerea CEO-ului interimar Colette Kress, echipa de management încercând să stabilizeze compania înainte de anunțul rezultatelor trimestriale de marți.

Financial Times a relatat vineri că consiliul de administrație l-a abordat pe directorul executiv al Arm, Rene Haas, ca posibil succesor, dar Nvidia a declarat că nu a început încă un proces formal de selecție a unui nou CEO.

Reprezentanții companiei și ai lui Huang au refuzat să comenteze informațiile despre posibila sa revenire.

Bătălia pentru Nvidia abia a început

Încercarea de a-l reintegra pe Huang evidențiază dilema profundă cu care se confruntă acum Nvidia.

Pe de o parte, Huang este omul care a condus-o în vârful industriei tehnologice globale, cu aliați puternici în Silicon Valley și Wall Street. Pe de altă parte, tot el a generat un scandal cu implicații grave pentru guvernanța corporativă, securitatea națională și relațiile dintre SUA și China.