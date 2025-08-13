Fumatul, interzis începând de azi în unele spații publice din Cluj-Napoca. Cât sunt amenzile

Din 13 august, fumatul este interzis, inclusiv folosirea de țigări electronice sau a oricărui alt tip de aparat de tutun încălzit, în parcuri, stații de transport și baze sportive din subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, potrivit Știri de Cluj.

Hotărârea a fost luată în luna mai de către Consiliul Local Cluj-Napoca, care a aprobat proiectul de hotărâre care impune atât restricții de fumat, cât și sancțiuni pentru cei care nu le respectă.

Măsura intră miercuri în vigoare, după ce au expirat cele 90 de zile de grație, timp în care autoritățile au montat indicatoare în stații și a făcut o campanie de informare în acest sens, potrivit publicației locale.

O excepție se va face în cazul evenimentelor în aer lier cu aprobare oficială, însă și în acest caz oamenii vor fi nevoiță să fumeze în zone special delimitate de către organizatori, care sunt obligați să le marcheze vizibil.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că în parcuri și baze sportive vor exista spații special amenajate.

Polițiștii locali vor patrula în zonele vizate de măsura care a intrat în vigoare miercuri. Poliția locală Cluj-Napoca va patrula în zonele vizate, iar cei care nu vor respecta noile reguli riscă amenzi între 100 și 500 de lei.

