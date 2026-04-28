Funcția primită de fostul șef al DNA Marius Voineag până la preluarea mandatului de adjunct al procurorului general

Marius Voineag va prelua în 29 iunie funcția de adjunct al noului procuror general al României, Cristina Chiriac. Până atunci, el a fost delegat ca procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală din Parchetul General.

Decizia de delegare a lui Voineag în funcția de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală din Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost luată marți de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Fostul șef al DNA va fi în această funcție începând cu 6 mai și până în 29 iunie, potrivit hotărârii CSM, care a fost luată în unanimitate. 29 iunie este data la care Marius Voineag urmează să-și preia mandatul de adjunct al procurorului general al României.

Propunerea privind delegarea lui Voineag în această funcție, până la preluarea mandatului, a fost făcută de noul procuror general, Cristina Chiriac. Potrivit Legii 303/2022 privind statutul magistraților, propunerea de delegare în funcţia de procuror-şef adjunct al Secției de urmărire penală din Parchetul General este formulată de procurorul general, însoţită de acordul scris al procurorului.

Funcția pe care a fost delegat Marius Voineag era vacantă de la sfârșitul anului trecut, după ce procurorul care o ocupa, Ioan Șandru, s-a pensionat.

Marius Voineag este procuror la Parchetul Tribunalului București de la începutul lunii aprilie, când și-a încheiat mandatul la DNA. Mutarea a fost aprobată de Secția pentru procurori a CSM în ședința din 31 martie.

Tandemul Cristina Chiriac-Marius Voineag

Marius Voineag a fost acuzat în spațiul public că a candidat la conducerea Parchetului General în tandem cu șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, pentru a conduce din umbră instituția. La interviul de la CSM pentru numirea în funcție, Voineag a negat acuzațiile afirmând că nu își mai dorește „o funcție numărul unu”.

El a susținut că și-a îndeplinit, în mare parte, obiectivele propuse în timpul mandatului la DNA, iar plecarea din fruntea instituției o pune pe seama „erodării”:

„Erodarea în funcție este fără doar și poate unul dintre elementele care a cântărit la decizia mea personală de a nu candida pentru poziția de locul unu.(…) E o mare diferență între a candida pentru locul unu și a te duce ca suport, cum te duci ca procuror general adjunct. Să fiu puțin direct, îmi plac foarte mult fazele de construcție. Cred că, pe baza experienței pe care o am acumulat, pot fi un real sprijin pentru oricine ar ocupa în momentul de față o funcție de procuror general al României. Asta nu înseamnă că mi-e ușor să plec”.

Marius Voineag, numit în funcție de Nicușor Dan fără avizul CSM

Deși nu a obținut un aviz favorabil de la CSM, Marius Voineag a fost numit de către președintele Nicușor Dan în funcția de adjunct al procurorului general al României. Nicușor Dan a motivat, într-o conferință de presă, că respectă opinia Consiliului Superior al Magistraturii, dar că românii care l-au ales „s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui”.

Anterior, Nicușor Dan a criticat activitatea șefului DNA, Marius Voineag, dar la numirea în funcție și-a nuanțat declarațiile atât în cazul Voineag, cât și al fostului procuror general Alex Florența, numit adjunct la DIICOT.

„Consider că din poziția de adjuncți pot să ajute. Voineag a candidat singur pe post. Dacă n-au fost alți candidați care să dovedească că sunt mai buni să fie procurori generali adjuncți…”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că Marius Voineag nu a încercat să-l influențeze: „N-a venit niciodată să mă convingă de ceva. A venit cred că de două ori, pe chestiuni curente ale activității domniei sale”, întrebat dacă fostul șef DNA a încercat să-l convingă să îl numească pe noua funcție de adjunct.

„S-a mai spus că foștii procurori-șefi vor conduce parchetele în continuare din poziția de adjuncți. Nu există ceva mai fals decât asta. Adjuncții au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, așa cum viceprimarul nu contează. Decizia nu este la ei”, a mai comentat președintele reacțiile venite din spațiul public.