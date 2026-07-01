Furtuna a făcut prăpăd în studiourile TVR azi-noapte. A plouat ca afară. Alt post a rămas fără emisie

Mai multe încăperi ale redacției Știri a TVR au fost inundate în timpul furtunii de marți seara scrie PaginadeMedia. Nu e prima dată când se întâmplă asta.

Potrivit imaginilor obținute de Paginademedia.ro, apa se scurge puternic din tavan în timpul ploilor. În imagini se vede cum nivelul apei din corpul de clădire este foarte ridicat.

Bucăți mari din tavanul fals s-au prăbușit pe holuri.

Același lucru s-a întâmplat și în primăvara anului trecut.

Probleme cu emisia Aleph TV

TVR nu e singura televiziune care a avut de suferit marți. Postul Aleph TV deținut de Adrian Sîrbu a rămas fără emisie noaptea trecută, potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a postului.

„Emisia Aleph News e întreruptă temporar din cauza unei avarii la rețeaua PPC din zona Aviatorilor”, se arată în anunț.