„Furtuna secolului”. Inundaţii majore au paralizat orașul Toronto

Zeci de mii de locuitori din Toronto au rămas fără electricitate, în urma unor furtuni de o intensitate rar întâlnită, care au inundat principalele artere rutiere ale celui mai mare oraş din Canada, relatează AFP, conform News.ro.

„Inundaţiile au afectat principalele artere rutiere, copacii şi liniile electrice s-au prăbuşit, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric”, a anunţat joi primarul oraşului Toronto, Olivia Chow.

Riders lift their feet to avoid getting wet as floodwaters rush across the floor of a bus during a thunderstorm in Toronto.



🎥: @liveofhv / TikTok



🔗https://t.co/YUaQ6IuRyT pic.twitter.com/kOHeySOVGQ — CP24 (@CP24) September 3, 2026

Fenomenele meteorologice violente sunt neobişnuite în Toronto, unde, în doar câteva ore, a căzut o cantitate de precipitaţii mai mare decât media totală pentru luna septembrie. Miercuri, spre sfârşitul după-amiezii, unele cartiere din cel mai mare oraş al Canadei au înregistrat între 100 şi 110 de litri de ploaie pe metrul pătrat, a adăugat acesta.

#DEVELOPING: Police are actively rescuing people from flooded cars across Toronto after a heavy downpour of rain left 65,000 residents without power #ONstorm



Live updates here: https://t.co/iTPaOZVUG4 pic.twitter.com/NNpGhNiLW1 — Jermaine Wilson | CP24/CTV News (@Jerrmainewilson) September 2, 2026

Rafalele de vânt, care au atins viteze de până la 84 de kilometri pe oră, au avariat anumite infrastructuri, printre care un stadion cu o capacitate de 50.000 de locuri.

Video from CTV News' chopper shows dramatic images of Rogers Stadium, which appears to have sustained significant damage during Wednesday’s storm.



🔗https://t.co/slm2PbXYAw pic.twitter.com/iySP9lpi0T — CTV News (@CTVNews) September 3, 2026

„Este ceea ce s-ar numi o furtună a secolului”, a declarat directorul general al serviciilor municipale, Paul Johnson.

Peste 50.000 de gospodării din regiunea Toronto erau încă fără curent electric joi, potrivit furnizorului de energie electrică din provincia Ontario, în timp ce operaţiunile de curăţare a drumurilor, dintre care unele sunt încă închise, erau în curs de desfăşurare.