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„Furtuna secolului”. Inundaţii majore au paralizat orașul Toronto

Ana Teșcan
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Zeci de mii de locuitori din Toronto au rămas fără electricitate, în urma unor furtuni de o intensitate rar întâlnită, care au inundat principalele artere rutiere ale celui mai mare oraş din Canada, relatează AFP, conform News.ro.

„Inundaţiile au afectat principalele artere rutiere, copacii şi liniile electrice s-au prăbuşit, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric”, a anunţat joi primarul oraşului Toronto, Olivia Chow.

Fenomenele meteorologice violente sunt neobişnuite în Toronto, unde, în doar câteva ore, a căzut o cantitate de precipitaţii mai mare decât media totală pentru luna septembrie. Miercuri, spre sfârşitul după-amiezii, unele cartiere din cel mai mare oraş al Canadei au înregistrat între 100 şi 110 de litri de ploaie pe metrul pătrat, a adăugat acesta.

Rafalele de vânt, care au atins viteze de până la 84 de kilometri pe oră, au avariat anumite infrastructuri, printre care un stadion cu o capacitate de 50.000 de locuri.

„Este ceea ce s-ar numi o furtună a secolului”, a declarat directorul general al serviciilor municipale, Paul Johnson.

Peste 50.000 de gospodării din regiunea Toronto erau încă fără curent electric joi, potrivit furnizorului de energie electrică din provincia Ontario, în timp ce operaţiunile de curăţare a drumurilor, dintre care unele sunt încă închise, erau în curs de desfăşurare.