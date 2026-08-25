Furtuni și vijelii, până mâine noapte: jumătate de țară este sub cod galben / Județele aflate azi sub alertă de caniculă

Meteorologii au emis marți două atenționări cod galben de vreme instabilă și averse torențiale însemnate cantitativ, valabile în numeroase județe din țară începând cu această după-amiază și până pe 26 august, la ora 23. Între timp, zone din sudul țării se află astăzi sub alertă de caniculă.

Alerta cod galben de caniculă este valabilă astăzi, până la ora 22.00, în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București. Aici vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.

Codul galben de caniculă valabil în 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22

Furtuni puternice de la amiază

De asemenea, ANM a emis cod galben de furtuni puterice, în vigoare în intervalul 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08.

Vizate sunt județe din sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și din nordul Munteniei, Maramureș și din jumătatea de nord a Moldovei. Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

Alerta cod galben de furtuni valabilă în 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08

Ulterior, mâine, de la ora 08.00, intră în vigoare o a doua alertă cod galben de furtuni, valabilă până noaptea, la ora 23.00.

Astfel, în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.