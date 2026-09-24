Specia invazivă care a provocat pierderi de 554.000.000 de dolari în SUA doar într-un an, descoperită pentru prima dată în Ungaria și UE. „Organism dăunător de carantină”

O insectă invazivă care a provocat pierderi agricole semnificative în Statele Unite a fost descoperită pentru prima dată în Ungaria și Uniunea Europeană, a anunțat joi Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH), într-un comunicat de presă.

Gândacul pătat (Lycorma delicatula), originar din Asia de Sud-Est, a fost descoperit în județul Bacs-Kiskun din sudul Ungariei, la granița cu Serbia, a precizat Nebih, potrivit AFP și Agerpres.

„Este prima descoperire confirmată a acestei insecte, care este clasificată drept organism dăunător de carantină de către UE, în Ungaria și în Uniunea Europeană”, a informat Autoritatea ungară.

Conform Institutului Național de Cercetare în Agricultură din Franța (INRAE), cu culorile sale vii și cele două perechi de aripi, gândacul pătat îi îngrijorează pe oamenii de știință, deoarece ar putea pune în pericol sectoarele fructelor și vinului.

Un studiu realizat în anul 2020 de Universitatea din Pennsylvania a estimat că insecta a fost responsabilă pentru pierderi anuale de 554 de milioane de dolari și dispariția a aproape 5.000 de locuri de muncă pe an în acel stat.

Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH) a fost alertată despre prezența gândacului pătat de către un localnic care nu a putut să o identifice.

„Analizele de laborator au confirmat ulterior prezența acestuia, iar autoritățile au început să ia măsurile de carantină necesare”, a adăugat Nebih.

Vigilența publică și raportarea timpurie vor fi esențiale pentru a preveni instalarea și răspândirea acestui dăunător, subliniază Nebih.

Lycorma delicatula a fost observată pentru prima dată în 2014 în Statele Unite, în comitatul Berks, Pennsylvania, după ce a sosit cu doi ani mai devreme la bordul unui transport de pietre din Asia, potrivit oamenilor de știință care i-au urmărit traseul.

Această insectă, cu un abdomen care măsoară 25 mm lungime și 15 mm lățime, se hrănește cu peste 70 de specii de plante ornamentale, pomi fructiferi, nuci și exploatații forestiere. Are o predilecție specială pentru vița de vie.

Atunci când ajunge la maturitate, gândacul pătat își folosește trompa pentru a suge seva din plante, privându-le de acest nutrient crucial. Când mai multe exemplare se hrănesc cu aceeași plantă, planta moare.

Gândacul pătat nu amenință oamenii sau animalele.