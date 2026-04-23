Un detaliu mai puțin știut despre cariera militară a fiului lui Viktor Orban, fost fotbalist. Ce s-a întâmplat înaintea înfrângerii zdrobitoare din alegeri

Gáspár Orbán a depus jurământul în cadrul Forțelor Armate ale Ungariei în 2019, iar în 2020 a fost trimis la un curs de instruire de nouă luni la Academia Militară Regală de elită Sandhurst din Marea Britanie.

Gáspár Orbán, fiul prim-ministrului în exercițiu ungar Viktor Orbán, a fost lăsat la vatră din cadrul Forțelor de Apărare ale Ungariei, scrie presa locală, potrivit Euronews.

Surse citate de publicația 444.hu au confirmat că Gáspár Orbán, care deținea gradul de căpitan, și-a depus cererea de demobilizare înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, în urma cărora partidul Fidesz al tatălui său a fost zdrobit de opoziție.

Gáspár Orbán s-a născut în 1992, a studiat dreptul și a devenit inițial fotbalist, jucând ca mijlocaș pentru Videoton FC Fehérvár și Puskás Akadémia FC, pentru ca apoi să fondeze o mișcare carismatică a tineretului creștin numită Felház.

A fost înrolat în cadrul Forțelor de Apărare ale Ungariei după ce a depus jurământul în 2019, iar în 2020 a fost trimis la un curs de instruire de nouă luni la Academia Militară Regală de Elită Sandhurst din Marea Britanie.

Colegul său maghiar de la acel curs, căpitanul Szilveszter Pálinkás, a declarat, pentru site-ul de știri Telex, că a fost sunat de șeful Statului Major General, care i-a spus: „Trebuie să-l hrănesc, să-l hidratez și să mă asigur că termină academia, pentru că, dacă nu o face, ne vom pierde slujbele”.

O misiune militară maghiară în statul african Ciad, cu scopul de a stopa fluxurile de migranți către Europa, a fost înființată, potrivit relatărilor media, de către Gáspár Orbán, care i-ar fi spus unui coleg de la Sandhurst că a avut o „inspirație divină” pentru sprijinirea creștinilor din Africa.

În 2024, Ungaria a anunțat că va trimite aproximativ 200 de soldați în Ciad pentru a oferi instruire și sprijin operațiunilor de combatere a terorismului.

Această misiune a stârnit mirare în Ungaria, în parte deoarece Budapesta nu avea relații substanțiale cu Ciadul înainte, iar promisiunea privind acordarea unui ajutor de 200 de milioane de dolari (170 de milioane de euro) către țara africană a fost considerată o angajare excesivă din partea unuia dintre cele mai sărace state ale Europei.

Căpitanul Szilveszter Pálinkás a spus că misiunea militară din Ciad fusese planificată de Gáspár Orbán, pe atunci general-locotenent. Pálinkás a precizat că el se aștepta la pierderi de vieți omenești de aproximativ 50% în cadrul misiunii.

Această afirmație a fost negată atât de Gáspár Orbán, cât și de ministrul ungar al Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care a declarat că misiunea din Ciad nu a avut loc, în ciuda faptului că primise aprobare din partea parlamentului de la Budapesta.

Premierul Viktor Orbán a afirmat și el că acuzațiile sunt false, întrucât locotenenții din cadrul Forțelor de Apărare ale Ungariei nu pot planifica misiuni.