Geert Wilders, liderul partidului de extremă dreapta din Olanda aflat pe primul loc în sondaje, a anunțat că își suspendă campania electorală. De ce a luat această decizie

Liderul Partidului Libertății din Olanda (PVV, extrema dreaptă), Geert Wilders, al cărui partid conduce în sondaje, și-a suspendat vineri campania pentru alegerile legislative, declarând că a fost informat că și el a fost vizat în atacul planificat împotriva premierului belgian Bart De Wever.

Geert Wilders a explicat într-un mesaj pe platforma X că a fost informat de agenția olandeză de combatere a terorismului, NCTV, că și el a fost vizat, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„NCTV nu anticipează nicio „amenințare reziduală”, dar am un presentiment în această privință și, prin urmare, suspend deocamdată toate activitățile de campanie”, a adăugat el.

Cu câteva ore mai devreme, liderul de extremă dreapta se retrăsese în ultimul moment de la participarea la o dezbatere electorală difuzată la radioul olandez, declarând că nu dorește să își asume niciun risc, în urma unor relatări ale publicației belgiene VTM Nieuws conform cărora era vizat de amenințări.

Partidul PVV al lui Geert Wilders conduce în sondaje pentru alegerile parlamentare anticipate programate pentru sfârșitul lunii în Olanda.

Wilders, un critic al islamului și al imigrației, este cu regularitate ținta amenințărilor cu moartea. El se află sub protecție constantă a poliției din 2004.

Televiziunea RTL a relatat că Wilders nu va participa fizic la o altă dezbatere programată duminică cu principalii săi rivali.

Postul a relatat că i-a oferit candidatului opțiunea de a participa de la distanță, dar că partidul său a refuzat.

Ministrul justiției, Foort van Oosten, a dat asigurări pe platforma X că a cerut NCTV să „facă tot ce este necesar pentru a-i permite lui Wilders să se întoarcă la muncă imediat ce dorește acest lucru”.

În iunie, Wilders a uimit clasa politică olandeză provocând căderea unei fragile coaliții cvadripartite pe fondul dezacordurilor privind imigrația.

Noi alegeri sunt programate pentru 29 octombrie, iar liderul de extremă dreapta olandez speră să repete succesul surprinzător din noiembrie 2023, când PVV a ieșit învingător.

Premierul Belgiei, pe lista unei grupări teroriste

Justiția belgiană a anunțat joi arestarea a trei persoane sub suspiciunea de planificare a unui atac jihadist cu drone împotriva unor lideri politici.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever a fost una dintre țintele acestui atac planificat, potrivit anturajului său.

Prim-ministrul belgian nu a reacționat încă oficial. Cu toate acestea, el a apărut pentru scurt timp în fața camerelor de filmat vineri, la Bruxelles, cu degetul mare ridicat și a postat un mesaj amuzant pe rețelele de socializare alături de pisica sa, pe care o întreba dacă știe cum să prindă drone.

Potrivit VTM Nieuws, primarul orașului Anvers, Els van Doesburg, a fost de asemenea vizat.

Un purtător de cuvânt al Parchetului federal belgian a declarat pentru AFP că doi dintre cei arestați joi au fost plasați sub mandate de arestare – o formă de arestare preventivă – pentru pregătirea unui asasinat terorist, pregătirea unor activități teroriste și participarea la activitățile unui grup terorist.

Aceștia vor compărea miercurea viitoare în instanță care se va pronunța asupra reținerii lor, a precizat parchetul într-un comunicat.

„Clientul meu cooperează cu ancheta și a dat o declarație. (…) Nu pot spune nimic despre conținutul interogatoriului său. Cu toate acestea, este foarte afectat de evenimente”, a comentat avocatul unuia dintre ei, Sven de Potter, citat de agenția de știri Belga.

Al treilea suspect a fost eliberat joi.