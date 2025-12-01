Generalul care a condus armata americană din Europa spune că SUA consideră continentul ca fiind „lipsit de importanță” și indică o potențială „problemă uriașă”

Continentul european „începe să realizeze treptat” că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil, avertizează fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, generalul în retragere Ben Hodges.

„Statele Unite consideră Europa ca fiind lipsită de importanță, cu excepția, poate, a unor scopuri comerciale”, a declarat Hodges, într-un interviu acordat luni Euronews, în cadrul emisiunii „Europe Today”.

În viziune lui, abordarea administrației americane față de conflict a fost „sortită eșecului încă de la început”, deoarece a tratat războiul ca pe „o tranzacție imobiliară de amploare”.

Hodges a indicat recentele dezvăluiri despre Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump în Orientul Mijlociu, și despre Jared Kushner, ginerele lui Trump, ca dovadă că interesul principal al Washingtonului îl reprezintă „afacerile cu Rusia după ce totul se va termina”.

„Dacă lucrurile vor merge în direcția dorită de domnul Witkoff și Jared Kushner în relația cu rușii, (acest lucru) va fi o problemă uriașă pentru Europa”, a spus el, avertizând că vor fi milioane de refugiați în plus dacă Ucraina va fi forțată să accepte un acord de pace nesatisfăcător.

Această schimbare de priorități a fost evidențiată săptămâna aceasta, când șeful diplomației americane, Marco Rubio, a decis să nu participe la o reuniune importantă a NATO la Bruxelles.

„Este neobișnuit, dar asta face parte din problemă”, a remarcat Hodges, adăugând că, pe lista de priorități a actualei administrații, „Europa ocupă locul patru”, după emisfera vestică, Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

În ciuda perspectivelor sumbre, generalul a insistat că situația nu este fără speranță. El a respins premisa că Ucraina va fi înfrântă, menționând că, după 11 ani de război, Rusia ocupă doar 20% din teritoriul ucrainean, iar o parte din economia rusă se află „în mare dificultate”.

Potrivit lui Hodges, „Ucraina și Europa împreună” au industria, bogăția și populația necesare pentru a opri Rusia.

„Nu există niciun motiv pentru care Europa, inclusiv Ucraina, să nu poată opri Rusia”, a spus el. „Ceea ce le lipsește este încrederea în sine și voința politică”, a adăugat fostul comandant al armatei americane în Europa.