Generalul care a dat lovitura de stat din Myanmar va fi primit în premieră de Rusia ca președinte

Generalul Min Aung Hlaing, șeful juntei militare care a dat lovitura de stat din 2021 în Myanmar, a plecat luni spre Rusia, pentru prima sa vizită oficială în această țară de când și-a asumat funcția de președinte în aprilie, relatează presa de stat preluată de Reuters.

Rusia va fi a cincea țară vizitată de Min Aung Hlaing de când a devenit președinte, după vizitele oficiale pe care le-a efectuat în India, China, Laos și, la începutul acestei luni, Thailanda.

Fostul general face obiectul unui amplu set de sancțiuni occidentale și încearcă să obțină legitimitate internațională de când a câștigat un vot în parlament pentru a deveni președinte. Acest lucru s-a întâmplat după alegeri dominate de un partid susținut de armată, în absența unei opoziții viabile.

Min Aung Hlaing a făcut patru vizite în Rusia în calitate de șef al juntei. Prima a avut loc în iunie 2021, pentru a participa la o conferință pe teme de securitate, la cinci luni după ce a preluat puterea printr-o lovitură de stat.

El a vizitat Rusia de două ori în 2022 și din nou în martie 2025, când a purtat discuții oficiale cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Generalul Min Aung Hlaing în timpul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în Thailanda în august 2026, FOTO: Captain Jirathummanuwat / Imago Stock and People / Profimedia

Rusia și Myanmar au anunțat planuri comune de cooperare economică

Rusia speră să deschidă oportunități în Myanmar pentru companiile sale din sectorul energetic. Cele două țări au semnat un acord pentru construirea unei centrale nucleare de mici dimensiuni în Myanmar, atunci când Min Aung Hlaing s-a întâlnit cu Putin în 2025.

Rusia și Myanmar au semnat în februarie 2025 un memorandum privind cooperarea în domeniul investițiilor pentru Zona Economică Specială Dawei, amplasată strategic, care include construirea unui port și a unei rafinării de petrol.

Cea mai recentă vizită a lui Min Aung Hlaing va include participarea la un forum de afaceri Myanmar–Rusia. Potrivit presei de stat, acesta va fi însoțit de șeful executivului regiunii Tanintharyi, unde se află Dawei, precum și de conducătorul agenției aerospațiale din Myanmar.

Relațiile în domeniul apărării s-au dezvoltat în ultimii ani, Moscova oferind instruire militară și burse universitare pentru mii de soldați din Myanmar, precum și vânzând arme unei armate care a fost inclusă pe listele lor de sancțiuni de către unele țări occidentale.

Rusia a declarat la începutul acestui an că va contribui la instruirea primului cosmonaut din Myanmar.