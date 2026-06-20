Generalul Ștefan Dimofte a murit la vârsta de 104 ani: „România se desparte de unul dintre ultimii săi mari eroi”

Generalul în retragere Ștefan Dimofte, veteran ca a luptat în Al Doilea Război Mondial, a murit la vârsta de 104 ani, a anunțat sâmbătă pagina de Facebook a Forțelor Terestre a Armatei Române.

„Drum lin către stele, domnule General (rtr.) Ștefan Dimofte! România se desparte de unul dintre ultimii săi mari eroi. La venerabila vârstă de 104 ani, Generalul Ștefan Dimofte, veteran de război și simbol al onoarei, curajului și iubirii de țară, a plecat dintre noi”, se spune în mesaj.

Potrivit Forțelor Terestre, Ștefa Dimofte a luptat pe front în al Doilea Război Mondial, a servit cu demnitate Armata României, a fost decorat pentru vitejie și și-a dedicat întreaga viață slujirii Patriei și comunității.

„În urma sa rămâne nu doar o biografie impresionantă, ci o adevărată lecție despre sacrificiu, credință, modestie și dragoste de neam. România își pleacă fruntea în fața unui om care a scris istorie prin fapte, nu prin cuvinte. Veșnică recunoștință pentru tot ce ați oferit acestei țări”, a adăugat sursa citată