George Simion, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „La mine la țară i se zice damblagiu/ Nu știu dacă e sănătos la cap”

George Simion i-a răspuns lui Nicușor Dan, după ce șeful statului a spus că președintele AUR este „sub orice nivel de dialog”, referindu-se la declarația lui Simion în care șeful statului era etichetat drept „un individ paraplegic”. Liderul AUR a replicat că la el la țară unui ins precum Nicușor Dan i se spune „damblagiu”, Simion adăugând că președintele „are diferite probleme”.

Nicușor Dan s-a referit la etichetarea sa ca „un individ paraplegic” ca fiind „sub orice nivel de dialog”.

„Ultima declarație e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm niște categorii de oameni. Oamenii ăștia se rușinează când reprezentatul lor recurge la asemenea cuvinte. Recurgi la asemenea cuvinte și injurii când nu ai argumente”, a spus Nicușor Dan, în conferința de presă susținută după reuniunea de vineri a Consiliului European.

„A depășit propriile performanțe”

Invitat de HotNews să comenteze afirmațiile președintelui Dan, George Simion a răspuns într-un live pe Facebook:

„Noi suntem sub orice nivel de dialog sau el care refuză democrația, parlamentarismul și Constituția care spune clar că orice partid politic poate să nominalizeze premier, iar dacă există o majoritate, este obligat să-l desemneze?”, a spus președintele AUR.

Într-o democrație consolidată, într-un stat de drept, Nicușor Dan era suspendat a doua zi pentru o astfel de declarație George Simion, președintele AUR

Simion susține că sunt „îngrijorătoare” declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la faptul că va refuza să desemneze un premier susținut de către o coaliție PSD-AUR.

„Azi a depășit propriile performanțe și a spus că nu va putea desemna un premier care să aibă susținerea în Parlament a parlamentarilor AUR (…) Ceea ce a făcut Nicușor în această seară arată că degeaba vor mai fi alegeri, anticipate sau la termen, pentru că nu va mai exista respectarea voinței poporului”, a conchis George Simion.

„Nu e în stare să îi ia gâtul lui Bolojan”

De asemenea, el a spus că președintele Nicușor Dan „vrea să îi ia gâtul” premierului Ilie Bolojan, după care a lansat și alte insulte la adresa președintelui.

„Nu e în stare nici măcar acest lucru să-l facă, să îi ia gâtul lui Bolojan, d-apoi să ne reprezinte într-un fel sau altul pe plan extern. (…) Dezbină românii acest Biden de România care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă şi se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme”, a spus liderul AUR.

Simion nu doar că nu a retractat afirmația despre paraplegia care l-ar afecta pe Nicușor Dan, ci a pus sub semnul întrebării și sanitatea mentală a șefului statului:

„Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate… ne arată nouă, fără să fim medici, că e o problemă cu el, e o problemă serioasă.”

Discursul ofensator de la Târgu Mureș

Săptămâna aceasta, într-un discurs susținut la Târgu Mureș pe tema situației de la combinatul Azomureș, George Simion a folosit un limbaj ofensator la adresa șefului statului, pe care l-a numit „paraplegic”.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a spus liderul AUR.

Uniunea Salvaţi România anunţă depunerea unei sesizări oficiale la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ca urmare a declaraţiilor făcute de liderul AUR.

Potrivit USR, sesizarea a fost formulată de Crina Steliana Ţugui (46 de ani), membră USR şi persoană cu dizabilităţi locomotorii.