George Simion, reacție după interviul din HotNews al unui fost ambasador SUA

Președintele AUR, George Simion, i-a dat o replică fostului ambasador american Adrian Zuckerman, care îl criticase într-un interviu pentru HotNews, acuzându-l că este un „mincinos” și că se folosește de eticheta conservatoare pentru a-și construi sprijin politic în Statele Unite.

„Ca lider al opoziției politice, nu voi tolera ca României să îi fie ținute lecții sau să fie certată de foști sau actuali ambasadori. Mai mult, implicarea directă a unor foști ambasadori, ca Adrian Zuckerman, în afaceri cu instituțiile statului român imediat după părăsirea funcției ridică semne serioase de întrebare despre ingerințe foarte inadecvate. România își decide propria cale”, a declarat liderul AUR, miercuri, într-o postare pe X.

As leader of the political opposition, I will not tolerate Romania being lectured or scolded by former or current ambassadors.

Moreover, the direct involvement of former ambassadors such as Adrian Zuckerman in business deals with 🇷🇴state institutions right after leaving office… — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) July 29, 2026

Despre reacția lui George Simion la declarațiile lui Adrian Zuckerman a scris inițial Mediafax.

Ce spusese Adrian Zuckerman despre George Simion

Într-un interviu pentru publicul HotNews, fostul ambasador al Statelor Unite la București i-a acuzat pe George Simion și pe cei de la AUR că se opun unor inițiative concrete care ajută și SUA, și România, și parteneriatul comun.

„Domnul Simion e un mincinos. Partidul AUR a votat împotriva tuturor rugăminţilor americane, precum cea de a folosi bazele militare de aici. România este o țară mai conservatoare, aș spune, în majoritate, decât acești oameni care se numesc MAGA în America”, a declarat Adrian Zuckerman.

El consideră că liderul AUR „încearcă să creeze sprijin în America ca să-l folosească aici”, însă este de fapt vorba despre „o mascaradă organizată de prietenii din jurul lui Putin”.