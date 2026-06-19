George Simion, reconfirmat vicepreședinte ECR. Cine se mai află în conducerea partidului conservatorilor europeni

George Simion, preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), a fost reconfirmat, vineri, în calitatea de vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (European Conservatives and Reformists Party – ECR), informează Agerepres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii AUR, în cadrul şedinţei de vineri a Consiliului ECR, „un vot în unanimitate” a reconfirmat poziţia lui George Simion drept unul dintre cei trei vicepreşedinţi ECR, alături de italianul Carlo Fidanza şi alături de Marion Marechal. Preşedintele formaţiunii este Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei în perioada 2018-2023.

„Alegerea lui George Simion ca vicepreşedinte al ECR Party, una dintre cele mai influente formaţiuni de pe scena politică europeană actuală, este o recunoaştere a eforturilor depuse de AUR în lupta pentru democraţie şi valorile conservatoare. Totodată, reprezintă un angajament al partenerilor europeni de a sprijini iniţiativele AUR şi de a colabora în promovarea unui model european bazat pe respectarea suveranităţii statelor membre”, se spune în comunicatul AUR.

Partidul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni a fost înfiinţat în 2009 de către conservatorii britanici şi cei polonezi.

În urma alegerilor din 2024, Partidul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) a devenit a treia formaţiune ca mărime din legislativul UE. Tot de atunci, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) face parte din grupul ECR din Parlamentul European, alături de alte partide precum Fraţii Italiei, condus de Giorgia Meloni şi Partidul Lege şi Justiţie din Polonia.

George Simion a fost ales prima dată drept vicepreședinte al ECR în ianuarie 2025, fostul premier polonez Mateusz Morawiecki a preluat conducerea ECR de la șefa guvernului italian Giorgia Meloni.

Formațiunea lui George Simion are cinci europarlamentari. AUR are a treia delegație ca mărime din grupul politic condus de Giorgia Meloni, după Frații Italiei (24 de locuri) și Partidul Lege și Justiție (20) din Polonia.

ECR este un partid politic european de dreapta. Printre membrii săi importanți se numără Partidul Lege și Justiție, Frații Italiei, Partidul Ceh Civic Democrat (ODS) și Democrații Suedezi.