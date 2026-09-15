George Simion, după violențele din Piața Victoriei: „Demonstranții au fost buni și mult prea răbdători”. Liderul AUR respinge acuzațiile de deturnare a protestului

Președintele AUR, George Simion, respinge acuzațiile potrivit cărora simpatizanți AUR și ai fostului candidat la președinție Călin Georgescu au deturnat protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei, care a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Simion a admis că la protest nu au fost doar fermieri, ci „oameni supărați, batjocoriți, care nu se mai simt apărați de statul român”, dar care au fost „acceptați de liderii protestului”.

„Asta e narativul? Mai lipsește să spună că au venit omuleții verzi și rușii. Se pare că nu înțeleg nimic. Oamenii s-au săturat, de asta au ieșit în stradă. N-au fost doar oieri, doar fermieri, au fost oameni supărați, batjocoriți, care nu se mai simt apărați de statul român. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Multe din cauzele care i-au făcut pe români să iasă în stradă și atunci, și astăzi în stradă, sunt aceleași. Iar aparatul represiv, identic”, a spus Simion la emisiunea Tucă Show de la Gândul.

Simion nu a condamnat violențele care au avut loc în timpul manifestației, dar a spus că le-a transmis protestatarilor să aibă grijă de ei și să nu își pună în pericol siguranța.

„Demonstranții cred că au fost buni și mult prea răbdători, pentru că de doi ani tot ies în stradă în număr mare, ies la vot, și sunt ignorați, nu sunt auziți. Toată lumea fierbe, urlă. De dimineață întâmpinăm colegi și prieteni care au venit din țară să își spună oful. Le-am spus să aibă grijă de ei, că nu merită să își pună siguranță personală și familiile în pericol pentru nimic. Sunt oameni care au venit din diaspora, au bătut mii de kilometri, care acum sunt arătați ca fiind instigatori. În opinia mea – luptători pentru democrație, ca protestatarii de la 10 august. Cred că mulți care au fost în stradă la 10 august au fost și acum. Pentru că nicio altă formă de manifestare a opiniei lor pare că nu contează”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR a respins și asocierea protestului cu Călin Georgescu: „Ce treabă a avut Georgescu cu protestul de astăzi de îl invocă atât de mult la toate canalele de propagandă media nu îmi dau seama”, a spus Simion.

El a susținut că manifestația nu a fost una exclusiv a oierilor și fermierilor, ci una la care au participat oameni nemulțumiți din mai multe categorii.

„Au fost români acceptați de liderii protestului”, a spus George Simion.

Simion a mai spus că a fost în apropierea protestului pe tot parcursul zilei, dar că prezența sa în Piața Victoriei ar fi putut fi folosită pentru a acredita ideea că AUR sau liderul partidului au deturnat protestul crescătorilor de animale.

„Am fost la 200-300 de metri de locația protestului pe tot parcursul zilei, dar, evident, dacă făceam un pas înspre piață eram pe toate canalele că am deturnat protestul ciobanilor”, a spus el.