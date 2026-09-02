Germania a testat o rachetă balistică israeliană: „Depășește orice am văzut până acum”

Germania a testat cu succes, în noaptea de marți spre miercuri, în Atlanticul de Nord, o rachetă balistică israeliană, au declarat miercuri oficiali militari, în contextul în care puterile occidentale se grăbesc să achiziționeze arme cu rază lungă de acțiune pentru a contracara amenințarea tot mai mare pe care o percep din partea Rusiei, transmite Reuters.

Testul, în care a fost folosită o rachetă LORA fabricată de Israel Aerospace Industries, a avut loc la câteva ore după ce Germania a acuzat public Rusia de o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle luna trecută și a dispus măsuri de răspuns.

În prezent, Germania nu dispune de rachete balistice, arme care zboară cu viteze mult mai mari decât rachetele de croazieră din arsenalul său.

„Depășește orice am văzut până acum”

Sistemul fabricat în Israel are o rază de acțiune de până la 500 km, a declarat Ministerul Apărării din Germania.

Berlinul este implicat într-o serie de colaborări multinaționale menite să dezvolte rachete cu rază lungă de acțiune și analizează, de asemenea, opțiuni pentru achiziționarea unor astfel de arme.

Șeful Marinei, Jan Christian Kaack, a declarat că testul a fost un succes.

„Unitățile noastre pot desfășura cu succes sistemul, iar raza sa potențială de acțiune depășește orice am văzut până acum”, a afirmat el într-un comunicat.

„În ceea ce privește protejarea Germaniei și a aliaților noștri, acest test marchează un nou capitol în domeniul descurajării și al pregătirii pentru apărarea maritimă”, a adăugat Kaack.

Germania lucrează și la îmbunătățirea Taurus

Germania lucrează, de asemenea, la o versiune îmbunătățită a rachetei de croazieră Taurus, care este în prezent singura sa armă cu o rază de acțiune de câteva sute de kilometri, producția urmând să înceapă în 2029.

Racheta Taurus NEO îmbunătățită va avea o rază de acțiune extinsă, o protecție îmbunătățită împotriva interferențelor și progrese în tehnologia de navigație și a capului de căutare, potrivit unui document bugetar.

Forțele armate germane dispun în dotare de aproximativ 600 de rachete Taurus cu o rază de acțiune oficială de peste 500 km, care pot fi lansate de pe avioane de vânătoare precum Tornado, F-15 sau F-18.

Racheta Taurus, fabricată de compania europeană de apărare MBDA, este concepută pentru a distruge ținte aflate în spatele liniilor inamice, precum buncăre de comandă, depozite de muniție și combustibil, aerodromuri și poduri.