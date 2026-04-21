Germania blochează suspendarea unui acord de asociere al UE: „Considerăm așa ceva drept inadecvat”

Germania a confirmat marți refuzul său de a suspenda acordul de asociere dintre Israel și Uniunea Europeană, în ciuda apelurilor lansate în acest sens de alte țări din UE, printre care Spania, transmite France Presse.

„Considerăm așa ceva drept inadecvat”, a afirmat ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, la sosirea sa la Luxemburg pentru o reuniune cu omologii săi din UE.

„Trebuie să discutăm problemele cruciale cu Israelul”, dar „acest lucru trebuie să se facă în cadrul unui dialog critic și constructiv cu Israelul, asta este ceea ce susținem”, a adăugat el.

Acest refuz al Germaniei, practic un veto, împiedică suspendarea acordului, o decizie care necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

Spania și alte țări UE sunt acum contra acordului cu Israel

„Dacă nu o facem, ne vom pierde credibilitatea”, a declarat, în schimb, șeful diplomației spaniole, José Manuel Albares. Spania solicită ruperea acestui acord de asociere, intrat în vigoare în 2000. Alături de ea, Irlanda și Slovenia au semnat, de asemenea, o scrisoare comună prin care solicită o „reexaminare” a acestui acord.

„Trebuie să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că valorile noastre fundamentale sunt protejate”, a declarat ministrul irlandez, Helen McEntee.

Atitudinea europenilor s-a schimbat față de Israel după războiul din Gaza, ultimele ofensive israeliene din Liban și votarea, în urmă cu trei săptămâni, a unei legi care instituie pedeapsa cu moartea aplicabilă exclusiv palestinienilor.

„Ce mai trebuie să se întâmple pentru ca Uniunea Europeană să fie zguduită de încălcările sistematice ale dreptului internațional și ale drepturilor omului comise de Israel?”, a spus ministrul spaniol.

Nu există majoritate nici pentru suspendarea comerțului

Pe lângă suspendarea acordului în ansamblu, Comisia Europeană a propus, de asemenea, celor douăzeci și șapte de state membre să suspende doar partea comercială a acestuia, ceea ce poate fi decis cu majoritate calificată a statelor membre.

Aceștia au dezbătut deja această chestiune, dar fără a reuși să obțină majoritatea necesară, care necesită cel puțin 15 state membre reprezentând 65% din populația UE.

„Dacă opinia statelor membre s-a schimbat, atunci putem merge mai departe cu aceste decizii”, a declarat marți, cu prudență, la Luxemburg, șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

UE este primul partener comercial al Israelului, țară căreia Germania îi vinde, în special, arme.

Franța și Suedia au solicitat, la rândul lor, într-o scrisoare comună, restricționarea importurilor provenite din coloniile israeliene instalate în teritoriile palestiniene ocupate.

„Considerăm că UE trebuie să intensifice de urgență presiunea asupra Israelului”, se menționează în textul acestei scrisori.