Germania trimite avioane de vânătoare Eurofighter în Polonia. „Când Putin ne testează granițele, răspundem hotărât”
Germania va staționa avioane de vânătoare Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a anunțat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit agenției de presă DPA.
„Vom contribui la protecția flancului estic (al NATO, n.r.) cu zboruri de patrulare”, a spus Pistorius, cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Alianța Nord-Atlantică.
„Asta ne face și mai activi, prezenți și vizibili pe flancul estic al alianței”, a mai declarat ministrul german, citat de Agerpres.
NATO a lansat în septembrie o nouă misiune, numită Eastern Sentry („Santinela Estică”), pentru întărirea protecției spațiului aerian al statelor membre din estul Europei, după o serie de încălcări ale frontierelor aeriene de către drone și avioane ale Rusiei.
Avioanele de luptă Eurofighter reprezintă o contribuție suplimentară a Germaniei la această misiune.
„Când (președintele rus Vladimir) Putin ne testează granițele, fie în Polonia, fie în Estonia sau altundeva, răspundem hotărât, rapid și eficient”, a mai afirmat miercuri Pistorius.