Germania trimite avioane de vânătoare Eurofighter în Polonia. „Când Putin ne testează granițele, răspundem hotărât”

Trei avioane Eurofighter ale Escadrilei Tactice 71 „Richthofen”, pe aeroportul Münster-Osnabrück, în Renania de Nord-Westfalia, Germania, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Guido Kirchner / DPA / Profimedia

Germania va staționa avioane de vânătoare Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a anunțat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit agenției de presă DPA.

„Vom contribui la protecția flancului estic (al NATO, n.r.) cu zboruri de patrulare”, a spus Pistorius, cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Alianța Nord-Atlantică.

„Asta ne face și mai activi, prezenți și vizibili pe flancul estic al alianței”, a mai declarat ministrul german, citat de Agerpres.

NATO a lansat în septembrie o nouă misiune, numită Eastern Sentry („Santinela Estică”), pentru întărirea protecției spațiului aerian al statelor membre din estul Europei, după o serie de încălcări ale frontierelor aeriene de către drone și avioane ale Rusiei.

Avioanele de luptă Eurofighter reprezintă o contribuție suplimentară a Germaniei la această misiune.

„Când (președintele rus Vladimir) Putin ne testează granițele, fie în Polonia, fie în Estonia sau altundeva, răspundem hotărât, rapid și eficient”, a mai afirmat miercuri Pistorius.