Germania va furniza Ucrainei mii de drone cu rază lungă pentru „lovituri în profunzime împotriva mașinăriei de război rusești”

Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a „câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune” destinate unor „atacuri în profunzimea” teritoriului împotriva „mașinăriei de război rusești”, în valoare totală de 300 de milioane de euro, a anunțat marți ministrul german al apărării Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (cunoscut și sub numele de Formatul Ramstein), care s-a desfășurat la Londra, relatează AFP.

Această „nouă inițiativă de lovituri în profunzime” va include „livrarea câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune” fabricate de industria de apărare ucraineană, a spus Pistorius, potrivit Agerpres.

Marea Britanie, care a semnat în iunie cu Ucraina un acord privind producția de drone, „va finanța livrarea a mii de drone de atac cu rază lungă de acțiune, fabricate în Marea Britanie, în următoarele 12 luni”, a declarat la rândul său ministrul britanic al apărării, John Healey.

Președintele rus Vladimir Putin „își intensifică atacurile împotriva Ucrainei, așa că trebuie să mergem mai departe și mai rapid pentru a livra rapid echipamente militare esențiale luptătorilor ucraineni”, a adăugat ministrul britanic, care a prezidat această reuniune în format hibrid la care au participat circa 50 de țări.

Alături de Boris Pistorius au fost prezenți la reuniune omologul său ucrainean, Denis Șmîhal, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Fond de peste 2 miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare pentru Ucraina

În ianuarie, Londra a anunțat că o coaliție internațională condusă de Regatul Unit împreună cu Letonia va trimite 30.000 de drone Kievului prin intermediul Fondului Internațional pentru Ucraina.

Prin intermediul acestui fond, administrat de Marea Britanie și finanțat de aliații și partenerii Ucrainei, sunt achiziționate echipamente militare prioritare, inclusiv sisteme de apărare aeriană.

John Healey a anunțat că acest fond a strâns în prezent peste 2 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro).

„Această finanțare de 2 miliarde de lire sterline în cadrul Fondului Internațional pentru Ucraina, condus de Regatul Unit, este un simbol al unității, 11 țări colaborând cu Regatul Unit pentru a se asigura că Ucraina primește ajutorul urgent de care are nevoie”, a adăugat el.