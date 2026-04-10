Gestul făcut de Emmanuel Macron în timpul unei plimbări nocturne prin Roma

Președintele francez Emmanuel Macron, împreună cu soția sa Brigitte Macron, în vizită la Roma. Foto: Maria Grazia Picciarella / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a acordat ajutor unui bărbat în vârstă, aflat în dificultate, în timp ce se plimba prin centrul Romei joi seară, după ce a ajuns în capitala italiană pentru întâlnirea sa de vineri de la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, relatează agenția de presă italiană ANSA, preluată de Agerpres.

Potrivit sursei citate, când l-a văzut pe bărbat stând pe o treaptă și arătând rău, Macron s-a oprit și le-a cerut medicilor săi personali să-i verifice starea.

Medicii au petrecut aproximativ 15 minute acordându-i asistență bărbatului și evaluându-l, după care șeful statului francez a dat mâna cu acesta și și-a continuat plimbarea, a relatat presa italiană.

Il fuoriprogramma in via del Corso a Roma per il presidente della Francia Macron



Non una foto di protocollo né un gesto da passerella: nella Capitale ha scelto di fermarsi davanti a un uomo in difficoltà



