Gestul pe care spune Peiu că îl așteaptă AUR de la PSD pentru a negocia o majoritate, „după căderea previzibilă a guvernului Mureșan”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reiterat că parlamentarii partidului său nu vor susține învestirea guvernului Mureșan și „cel mai probabil” vor părăsi sala la eventualul vot din Parlament.

Peiu a declarat, joi seară, la Antena 3, că AUR nu exclude posibilitatea de a negocia cu PSD „după căderea previzibilă a guvernului Mureșan”, cu condiția ca social-democrații „să ne contacteze pentru a avea o discuție despre această majoritate înainte de consultările de la Cotroceni”.

„Dacă vreunul din partide, în speță PSD, dorește să formeze o majoritate cu noi, logic este ca PSD, care este primul partid din țară, ca număr de parlamentari, să ne contacteze pentru a avea o discuție despre această majoritate înainte de consultările de la Cotroceni, de după căderea previzibilă a guvernului Mureșan”, a spus liderul senatorilor AUR.

El consideră că „nu este sub nicio formă politic și înțelept să spui «nu»” și că, dacă PSD contactează AUR, „mergem și vedem dacă putem să găsim o cale de compatibilizare”.

„Dacă, repet, ne contactează înainte de consultări. Dacă nu vorbim nimic înainte și, după consultări, vine domnul președinte Dan și spune, «l-am numit premier pe X, pentru că așa vreau eu», o să ni se pară o forțare de mână. În rest, pot să vă spun și condiții tehnice sau economice”, a adăugat Petrișor Peiu.

„Cel mai probabil” AUR va părăsi sala la votul pentru guvernul Mureșan, spune Peiu

Întrebat dacă există un curent în AUR care pledează pentru a fi acordate voturi guvernului pe care îl va propune actualul premier desemnat, Petrișor Peiu a răspuns: „E o mulțime vidă, ca să spun așa, adică sunt zero membri, dintre parlamentarii noștri, care vor să voteze guvernul Mureșan”.

„Nu votează nimeni guvernul”, a precizat el.

Liderul senatorilor AUR a spus că, „cel mai probabil”, parlamentarii partidului din care face parte nu vor sta în sală la votul pentru învestirea guvernului.

„Cred că în sală vor fi cei care vor reprezenta partidul la tribună, în minutele care ni se alocă, în funcție de ponderea parlamentară (…). Va fi cel puțin un reprezentant, care va urmări desfășurarea votului, tehnic (…). Restul, nu știu, unde au treabă fiecare (…). Cel mai probabil nu cred că vom sta în sală. Pentru ce să hrănim această butaforie? Hai să fim serioși”, a conchis Petrișor Peiu.