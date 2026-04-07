Mesajul special al lui Gheorghe Hagi la moartea lui Mircea Lucescu

Gheorghe Hagi a reacționat marți seară după moartea marelui antrenor Mircea Lucescu, survenită la Spitalul Universitar.

Gică Hagi spune că Lucescu „mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine şi o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează”.

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieţii sale. Mi-a dat încredere la început de drum şi mi-a deschis calea către marea performanţă. Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine şi o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează. Mulţumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanţe familiei”, a scris Gheorghe Hagi, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Un copil pe care l-a crescut”

De altfel, „Regele” a părut extrem de afectat, într-o intervenție telefonică pe acest subiect, la Digi24, precizând că Il Luce i-a fost „ca un părinte”.

„A fost un om… o persoană foarte dragă, care m-a susținut. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte. A fost un om… o persoană foarte dragă, care m-a susținut. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte. Am fost un copil pe care l-a crescut, va fi întotdeauna în sufletul meu”, a spus Hagi.

„Mi-e greu să vorbesc”, a adăugat legendarul căpitan al Naționalei.

Antrenorul Mircea Lucescu a murit, marţi seară, la 80 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală.

Ultimul meci condus de „Il Luce” a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.

Federația Română de Fotbal urma să valideze miercuri, 8 aprilie, numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale, după ce FRF a anunțat oficial, săptămâna trecută, încheierea mandatului lui Lucescu.

După anunțul decesului lui Mircea Lucescu, FRF a anunțat însă că procesul a fost amânat.

„În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a precizat FRF într-un comunicat de presă.