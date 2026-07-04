Ghid de vară – Expoziții de vizitat în Europa

Importanți artiști din ultimele două secole, dar și fotografi și arhitecți beneficiază în acest sezon de retrospective ample în muzee din Europa. De la Ana Mendieta și Laure Prouvost la Frank Gehry și Ed van der Elsken, de la Paul Signac la Frida Kahlo.

Cao Fei, la Kunstmuseum Basel

„Cao Fei: Testimonies to the Near Future”, expoziție care pune în prim-plan o colecție variată de lucrări, de la documentare despre tehnologia dronelor în China până la o imitație de câmp de orez, este deschisă la Kunstmuseum Basel până la 11 octombrie.

Artistă multidisciplinară, Cao Fei combină în filmele și instalațiile sale observații sociale, estetica populară, referințe la suprarealism și convenții documentare. Lucrările ei reflectă schimbările rapide de dezvoltare care au loc în societatea chineză actuală.

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