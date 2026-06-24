Ghid gratuit pentru sănătatea copiilor din comunitățile dezavantajate

Aproximativ o treime dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform UNICEF. Copiii din comunități vulnerabile se confruntă cu lipsa resurselor materiale, absența părinților plecați la muncă, acces limitat la servicii de sănătate sau educație, neglijare sau violență. În fața acestor realități complexe, profesorii, părinții și ceilalți adulți implicați simt adesea că nu au suficiente instrumente sau sprijin, cu atât mai mult cu cât tocmai aceste comunități au cel mai redus acces la specialiști în sănătate – psihologi, consilieri, medici.

Plecând de la premiza că problemele copiilor se vor acutiza și că, realist vorbind, nu se întrevede creșterea rețelei de specialiști în comunitățile dezavantajate, a fost publicat Ghidul de intervenție comunitară în sănătate, creat ca urmare a unei intervenții de educație pentru sănătate în Seleuș, o comunitate dezavantajată din județul Mureș, unde Asociația Casa Naturii, un ONG cu experiență de 8 ani în educație de calitate pentru copiii vulnerabili, are un parteneriat de lungă durată cu școala din sat. Ghidul vine ca un sprijin real: oferă repere clare pentru identificarea copiilor aflați în dificultate, instrumente simple și aplicabile pentru intervenție și pași concreți de urmat în situații de risc. Este un material gândit pentru nevoile din teren, care transformă îngrijorarea și neputința adulților în acțiune ghidată.

Ghidul aduce în prim-plan prevenția, intervenția timpurie și gestionarea situațiilor de criză, explicând pe înțelesul tuturor rolurile adulților implicați și tipurile de intervenții potrivite.

„Nu e mare lucru!”, „Ignoră și o să treacă!”, „Ne faci de rușine!”, „Calmează-te!” sunt tot atâtea formule care nu rezolvă angoasele copiilor, ci, dimpotrivă, le amplifică.

Ghidul ajută adulții să evite abordări care pot înrăutăți situația psihică a unui copil aflat în situație de risc. Formulări precum „Trebuie să fii mai puternic!”, „Toți copiii trec prin asta!” pot transmite copilului că emoțiile sale nu sunt importante. În schimb, copilul trebuie să se simtă ascultat și sprijinit, fără a fi judecat.

sursa foto: Asociația Casa Naturii

Diferența dintre „Nu mă asculți niciodată!” și „Am nevoie să găsim o soluție împreună.” este diferența dintre o legătură emoțională sănătoasă cu copilul și lipsa ei.

În situația în care copiii își exprimă furia sau frica prin comportament agresiv, adulții de lângă ei pot opri comportamentul, pot numi emoțiile prin care trec copiii, pot impune limite și arăta alte modalități de exprimare.

Resurse pentru practici sănătoase acasă și la clasă

Ghidul le oferă părinților exemple de rutine și structură în familie, abordează gestiunea calmă a conflictelor, consecvența, comunicarea, încurajarea progresului mai degrabă decât a performanței finale.

Totodată, pentru că în comunitățile vulnerabile profesorii nu sunt doar persoane care predau la clasă, ci ajung să aibă și rolul de protectori ai copiilor, ghidul oferă exemple concrete de reacții benefice sau dăunătoare, dar și fișe de lucru gata de folosit la clasă, menite să crească încrederea elevilor, colaborarea, dezvoltarea unui climat sigur în clasă, consolidarea unui sentiment de competență și control în rândul elevilor, exprimarea identității culturale și de gen (extrem de importantă în comunități cu elevi aparținând minorităților etnice și de gen).

Astfel, fișele ghidează profesorii să reflecteze și să acționeze în jurul unor întrebări precum: „Comunic clar cu familiile, fără ton acuzator sau superior?”, „Ce fac atunci când observ excludere subtilă?”, „Clasa funcționează ca o comunitate sau doar ca un spațiu de control?”, „Cât de des îi întreb pe copii ce i-ar ajuta să învețe mai bine?”, „Cum reacționez când aud afirmații discriminatorii?”

În plus, materialul include resurse valoroase pentru implicarea părinților în soluții colaborative în școală, propunând un plan de activități în jurul unor tematici precum : „Cum îmi ajut copilul, chiar dacă eu am puțină școală ?”, „Cum marcăm pașii buni ai copilului?”, „Cum îmi dau seama că al meu copil nu e bine?”, „Ce vis am pentru copilul meu ?”.

Nu în ultimul rând, ghidul oferă fișe pentru prevenirea burnout-ului cadrelor didactice, recomandări pentru situații de urgență medicală și o listă de organizații care oferă sprijin gratuit la nivel național.

Realizat de psiholog clinician Anamaria Pasat și psiholog Delia Cristina Roșca, specialiști cu experiență directă în comunități vulnerabile, ghidul se bazează pe lecțiile învățate în cadrul proiectului „Educație pentru sănătate în Seleuș”, desfășurat în comuna Daneș, județul Mureș. Aici, 100 de copii au participat la ateliere despre cum să își gestioneze emoțiile, să construiască relații sănătoase și să adopte obiceiuri esențiale pentru sănătate, în timp ce profesorii și părinții au explorat prin activități educative experiențiale modalități de a răspunde nevoilor fizice și emoționale ale copiilor.

Ghidul poate fi descărcat gratuit și folosit în scopuri educaționale. Acesta este un instrument practic, care nu înlocuiește specialiștii, ci ajută adulții din comunitățile dezavantajate să recunoască semnele de vulnerabilitate și să știe când și către cine să apeleze.

„Educație pentru sănătate în Seleuș” a fost realizat de Asociația Casa Naturii, alături de Instincted.ro, Asociația Beyond și Asociația Educațională Dumitru Boariu Seleuș, găzduit de Școala Gimnazială Cornel Regman Daneș, și s-a bucurat de sprijinul finanțării Synevo România și al Asociației Medicover, în cadrul campaniei „Soluții pentru comunitate”.

Puteți afla mai multe despre proiect scriind un mesaj Asociației Casa Naturii pe contact@casanaturii.ro sau urmărind actualizările constante de pe internet: https://www.facebook.com/asociatia.casa.naturii și https://www.instagram.com/casanaturii/

Articol susținut de Asociația Casa Naturii