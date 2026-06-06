Ghidul nepalez crezut mort pe Everest a povestit cum a supraviețuit șase zile în condiții extreme

Familia sa din Kathmandu, capitala Nepalului, începuse deja să-i organizeze înmormântarea, când o echipă de curățenie l-a zărit pe ghid coborând cu greu spre Tabăra de Bază, relatează BBC.

Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, fusese văzut ultima dată de alpinistul britanic Chris Thrall, deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 de metri altitudine.

Potrivit acestuia, Dawa Sherpa se oprise pentru o scurtă pauză, așa cum făcuse de multe ori înainte, dar apoi nu a mai fost văzut coborând.

Dawa Sherpa a susținut însă cu tărie că nu „s-a pierdut” în timpul coborârii, ci a fost forțat să „rămână în urmă” după ce i s-a terminat oxigenul.

Familia a crezut că Dawa Sherpa pierise pe munte și începuse să facă ultimele ritualuri de înmormântare, înainte de a fi văzut pe 4 iunie de o echipă de curățenie „alunecând” pe munte spre Tabăra de Bază. El a fost salvat în zona Cascada de gheață Khumbu, după șase zile pe munte.

„Nu credeam că voi mai trăi”

Ghidul a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Kathmandu, unde a vorbit cu BBC în timp ce primea tratament pentru deshidratare, degerături și o fractură.

„Nu credeam că voi mai fi în viață”, a declarat el pentru BBC Nepali vineri. „Credeam că voi muri așa”, a adăugat el.

„Pe măsură ce oxigenul se termina, nu mai puteam merge”, a explicat Dawa Sherpa.

Nepalezul a spus că nu a mâncat nimic în primele două zile.

„Apoi am început să mestec gheață. Mă dureau dinții. Am mestecat gheața cu putere”, a adăugat el.

Apoi a mâncat câteva bomboane de ciocolată pe care le-a descoperit în buzunarul său.

Ghidul a căzut într-o crevasă, unde a rămas blocat două zile și jumătate. Apoi, o avalanșă a făcut să cadă zăpada în crevasă și i-a dat prima speranță.

„Călcând pe zăpadă, m-am ridicat și m-am uitat în sus… Am simțit că pot ieși de acolo”, a declarat el pentru BBC. S-a ridicat, apoi a găsit frânghii în apropiere care l-au ajutat să meargă mai departe.

Slăbit și cu degerături, Dawa Sherpa a mers prin zăpadă întreaga noapte, până când a ajuns aproape de Tabăra de Bază, unde a fost observat de o echipă care strângea deșeurile de pe munte.

Vestea supraviețuirii sale a fost întâmpinată cu șoc și încântare în comunitatea de șerpași, de alpiniștii cu care fusese și de propria sa familie.

Cinci persoane au murit în timpul sezonului de alpinism din acest an, iar peste 300 și-au pierdut viața pe Everest de la începutul înregistrărilor expedițiilor pe cel mai înalt punct de pe Pământ.

























