Ghiozdanul este gata, dar dinții copilului sunt pregătiți de școală? „O carie se poate transforma într-o urgență”, atenționează dr. Mihaela Vezeanu, medic DENT ESTET 4 KIDS

Înainte de începerea școlii, atenția părinților se împarte între liste de rechizite, haine noi și reorganizarea rutinei zilnice a copiilor. În agitația acestei perioade, controalele de rutină ajung uneori să fie amânate, deși pot fi mai importante decât par la prima vedere. Un consult stomatologic făcut înainte de revenirea la școală are un rol practic important: micile probleme dentare, care nu dor și trec ușor neobservate, se pot transforma rapid în situații neplăcute sau chiar urgențe, exact atunci când copilul este la școală și nu poate ajunge imediat la medic. Dr. Mihaela Vezeanu, medic stomatolog Stomatologie Pediatrică în cadrul DENT ESTET 4 KIDS, explică de ce un control de rutină înainte de începerea școlii este o măsură importantă de prevenție și ce ar trebui să știe părinții despre sănătatea dentară a copiilor.

În vacanță, rutina copiilor se schimbă aproape inevitabil: programul devine mai flexibil, orele de masă mai puțin stricte, iar, uneori, regulile legate de igiena orală pot fi urmate cu mai puțină rigurozitate decât în timpul școlii. În același timp, cresc și micile „răsfățuri“ zilnice – gustări mai dese, sucuri sau dulciuri consumate pe parcursul zilei. Acestea pot favoriza apariția sau evoluția cariilor, mai ales în zonele în care smalțul este deja vulnerabil.

Problema este că aceste schimbări nu sunt întotdeauna însoțite de semnale evidente, iar lipsa durerii face ca ele să treacă ușor neobservate până când ajung într-un stadiu mai avansat.

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Articol susținut de DENT ESTET 4 KIDS