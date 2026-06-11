Gigafabrică AI de miliarde euro în România. Ce vor investitorii

Potențialii investitori interesați să se implice în proiectul românesc Black Sea AI Gigafactory (AIGF), de instalare a peste 100.000 de acceleratoare de inteligență artificială la Cernavodă și Doicești, parte a unei inițiative strategice europene care vizează consolidarea suveranității tehnologice a UE și a capacităților continentale în domeniul AI, s-au interesat la Ministerul Energiei, autoritatea coordonatoare a proiectului, despre măsurile de sprijin avute în vedere de statul român.

Costurile totale ale proiectului sunt evaluate preliminar la 4-5 miliarde euro. România a lansat oficial în aprilie o solicitare de expresii de interes inițiale (EoI) din partea investitorilor posibil interesați să facă parte dintr-un consorțiu care să implementeze proiectul Black Sea AI Gigafactory.

″Vă rugăm să clarificați, în măsura posibilului, sursele potențiale de finanțare disponibile pentru Proiect, inclusiv orice instrumente la nivelul UE, mecanisme naționale de finanțare publică, granturi sau împrumuturi ori alte forme de sprijin guvernamental care pot fi avute în vedere în etape ulterioare, pe lângă investiția privată a Consorțiului″, a fost întrebat Ministerul Energiei, potrivit unui document al instituției.

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