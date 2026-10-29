Câți oameni acceptă programele de plecare voluntară. Exemplul Microsoft

Programele de plecare voluntară sunt tot mai folosite. Ele reduc tensiunile și afectează mai puțin moralul angajaților. Microsoft l-a lansat recent pe cel mai mare din istoria sa de 51 de ani: a propus plecări voluntare pentru 60.000 de angajați, din aproximativ 223.000 câți mai are compania.

Marile companii de tehnologie nu știu câte locuri de muncă ar putea înlocui inteligența artificială, dar știu că investițiile în dezvoltarea acesteia sunt costisitoare. Și că acționarii se așteaptă la o productivitate mai mare. Așa că încearcă să reducă din salarii, dar, pentru asta, sunt gata în primă fază să plătească.

Așadar, caută modalități de a reduce drastic personalul, oferind angajaților un stimulent financiar pentru a pleca voluntar.

Microsoft oferă concedieri voluntare pentru aproximativ 60.000 de angajați , în timp ce Skydance face o mișcare similară. După cum subliniază Wall Street Journal, oferirea de pachete compensatorii voluntare a devenit un instrument cheie pentru alte grupuri mari care doresc să își reducă personalul.

Plecările voluntare- instrument pentru reducerea personalului

Pentru companii, un program de ieșire voluntară are avantaje clare. Angajații sunt rugați să aleagă dacă acceptă sau nu un pachet compensatoriu, în timp ce compania evită imaginea concedierilor în masă și reacțiile negative pe care le provoacă acest lucru.

Metoda poate, de asemenea, atenua lovitura adusă moralului personalului. După cum explică Andy Challenger de la firma de consultanță Challenger, Gray & Christmas, aceste programe tind să atragă mai mulți lucrători care sunt la câțiva ani distanță de pensionare.

Totuși, nu este lipsit de riscuri pentru angajatori: o ofertă atractivă poate duce la plecarea persoanelor cu competențe ridicate și foarte căutate.

Cel mai mare program din istoria Microsoft

Programul Microsoft este cel mai mare de acest fel din istoria sa și se adresează aproximativ unui sfert din personalul său. Unele departamente sunt exceptate, iar participarea va depinde, de asemenea, de prioritățile și nevoile de afaceri ale fiecărei unități.

În aprilie, compania a oferit un plan de pensionare voluntară pentru aproximativ 8.600 de angajați. Peste 30% au acceptat, potrivit unei persoane familiarizate cu procesul.

La sfârșitul lunii iunie, avea 223.000 de angajați, cu 5.000 mai puțini decât la sfârșitul anului 2025.

Voluntariat și prezență fizică de cinci zile la Skydance

Skydance, grupul rezultat în urma fuziunii dintre Paramount Skydance și Warner Bros., nu a anunțat câți angajați vor putea participa la propriul program.

Oferta a venit însă cu o altă modificare: obligativitatea de a fi la birou cinci zile pe săptămână. Cei care sunt eligibili să plece vor primi termeni personalizați și un termen limită specific pentru a decide.

Mișcări similare au fost adoptate în ultimii ani de grupuri precum Google, Verizon și Intel.

Care e dimensiunea ideală a unei companii?

Întrebarea rămâne deschisă. Directorul financiar al Meta, Susan Lee, a recunoscut în primăvară că nu știe care va fi dimensiunea ideală a companiei în viitor. Cercetările au arătat, de asemenea, că firmele care au concediat un număr mare de angajați au constatat că inteligența artificială nu era pregătită să îi înlocuiască.

Între timp, investițiile în inteligența artificială pun o presiune insuportabilă asupra bugetelor. Managementul este obligat să demonstreze că noile instrumente cresc performanța, iar indicatorii precum venitul per angajat câștigă din ce în ce mai multă importanță.

Pentru angajați, un program de concedieri voluntare poate fi o opțiune utilă. Însă experții care au vorbit cu Wall Street Journal îl văd și ca pe un avertisment: dacă plecările voluntare nu dau rezultatul economiilor pe care le dorește conducerea, în curând vor urma concedieri.

Tehnologia nu a stabilit încă exact câte locuri de muncă va înlocui sau elimina. Căutarea de resurse remodelează deja forța de muncă a companiilor.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Foto: Wawan Rakhmat Wijaya | Dreamstime.com