Gigantul Colgate-Palmolive vrea să vândă din mărcile sale de îngrijire personală, pentru 1.000.000.000 de dolari

Gigantul american Colgate-Palmolive explorează vânzarea anumitor mărci de îngrijire personală, inclusiv Softsoap, Irish Spring şi Speed, valoarea tranzacţiei fiind evaluată la peste un miliard de dolari, au declarat pentru agenția Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, relatează sâmbătă Agerpres.

Producătorul de bunuri de larg consum lucrează cu banca de investiţii Goldman Sachs în acest proces. Reprezentanţii Colgate-Palmolive şi Goldman nu au dorit să facă comentarii.

Divizia de îngrijire personală a Colgate-Palmolive include deodorante, săpunuri solide şi lichide, geluri de duş şi produse de îngrijire a pielii.

Mulţi producători de bunuri de larg consum îşi remodelează şi axează portofoliile pentru a face faţă mai bine dificultăţilor provocate de taxele vamale, presiunilor financiare cu care se confruntă consumatorii şi costurilor mai ridicate cu energia şi alte materii prime care afectează câştigurile lor. Vânzarea anumitor mărci dintr-un portofoliu mai extins ajută şi la concentrarea resurselor pe mărcile de bază.

Alte tranzacții similare

În aprilie, producătorul american de condimente şi arome McCormick a anunţat că va fuziona cu divizia de alimente a Unilever, care include mărci precum Hellmann’s şi Knorr. Fuziunea dintre McCormick şi Unilever este cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni din sectorul alimentelor ambalate. Mars a cumpărat recent Kellanova, producătorul de Cheez-It, în timp ce Ferrero, producătorul Nutella, a cumpărat WK Kellogg.

Luna aceasta, Nestle a convenit vânzarea diviziei sale de vitamine companiei Yellow Wood, pentru aproximativ un miliard de dolari, după ce a vândut altei firme, Platinum Equity, o participaţie în divizia sa de ape şi băuturi premium.

Colgate, cu sediul în New York, are o capitalizare bursieră de aproximativ 70 miliarde de dolari, iar până acum în acest an acţiunile au urcat cu 11%, conform datelor LSEG.

Divizia de îngrijire personală a Colgate-Palmolive a fost responsabilă pentru 17% din vânzările nete din 2025.