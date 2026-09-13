Gigantul L’Oréal, acuzat că a ascuns riscurile de cancer ale produselor de îndreptat părul. Un stat american a dat în judecată compania

Statul american Arizona a dat în judecată L’Oréal, acuzând compania franceză de cosmetice că a ascuns dovezi conform cărora produsele sale de îndreptare a părului pot cauza cancer în rândul femeilor, relatează The Guardian.

Procurorul general al statului Arizona, democrata Kristin Mayes, a depus acțiunea în justiție joi seara la o instanță de stat. Arizona cere sancțiuni și despăgubiri, precum și emiterea unui ordin judecătoresc prin care L’Oréal să fie obligată să înceteze comercializarea produselor, cu excepția cazului în care avertizează cu privire la riscul de cancer.

Arizona este primul stat care inițiază un proces împotriva L’Oréal. Compania franceză se confruntă deja cu peste 12.000 de acţiuni similare, depuse de femei sau de familiile acestora, cauze care au fost reunite la o instanță federală din Chicago în cadrul unei proceduri de litigiu multidistrict.

Produsele vizate, comercializate sub denumiri precum Dark & Lovely, Optimum și alte mărci, promit să îndrepte părul. L’Oréal se adresează în special femeilor afro-americane pentru aceste produse.

Primele procese au fost înregistrate în instanță după publicarea, în 2022, a unui studiu realizat de National Institutes of Health (NIH), care a constatat că femeile care utilizau aceste produse de mai multe ori pe an prezentau un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer uterin.

L’Oréal a declarat că produsele sale sunt supuse unor evaluări riguroase de siguranță și că este convinsă că acuzațiile nu au niciun temei juridic sau științific.

Litigiile vizează şi alţi producători, inclusiv Revlon, care a negat la rândul său existenţa unei legături între produsele sale şi cancer.