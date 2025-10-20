Giorgia Meloni deplânge o „veste îngrozitoare” după ce un șofer de autobuz a fost ucis într-un atac cu pietre în centrul Italiei

Un șofer de autobuz a murit în centrul Italiei după ce pietre au fost aruncate asupra unui vehicul care transporta fani acasă de la un meci de baschet, provocând șoc într-o țară în care violența suporterilor este mai des asociată cu fotbalul, transmite luni agenția Reuters.

După un meci de duminică între SRS Sebastiani Rieti și Pistoia Basket 2000 din Serie A2, a doua divizie a baschetului italian, un autobuz care transporta fanii echipei Pistoia a fost lovit de pietre și cărămizi chiar la ieșirea din Rieti, un oraș cu o populație de aproximativ 47.000 de locuitori.

O piatră a spart parbrizul și a lovit unul dintre cei doi șoferi aflați la bord, care a murit la scurt timp, în ciuda încercărilor de resuscitare, potrivit presei locale, care notează că deocamdată nu este întru totul clar dacă atacatorii erau fani ai echipei rivale.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat că moartea șoferului reprezintă o „veste îngrozitoare”.

„Atacul este un act de violență inacceptabil și fără sens”, a scris ea pe platforma „X”.

Gianni Petrucci, președintele Federbasket, federația națională de baschet a Italiei, a spus că va colabora cu autoritățile competente pentru a găsi o reacție adecvată.

„Nu este vorba despre baschet. Aceștia sunt infractori, sunt ucigași, oameni fără prezent și fără viitor”, a declarat el pentru postul național de televiziune RAI.

Agenția Reuters amintește că Italia se confruntă de mult timp cu probleme legate de violența între fanii fotbalului.

În aprilie, 13 polițiști au fost răniți în timpul ciocnirilor dintre suporterii echipelor AS Roma și Lazio înainte de derby-ul din capitala Italiei. În mai, un fan în vârstă de 26 de ani al echipei Atalanta a fost înjunghiat mortal în timpul unor confruntări dintre susținătorii Atalanta și Inter Milano.