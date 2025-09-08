Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat

Înmormântarea lui Giorgio Armani. Ceremonie privată la biserica San Martino din Rivalta, 8 septembrie 2025. FOTO: Emanuele de Carli / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Un grup restrâns de membri ai familiei, colegi și prieteni apropiați au participat luni la o ceremonie funerară privată pentru Giorgio Armani, legendarul designer de modă italian care a decedat săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, scrie Reuters.

Slujba privată a avut loc la biserica San Martino din Rivalta, un sat situat la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Milano și aproape de Piacenza, orașul în care s-a născut.

Presa italiană a relatat că Armani va fi incinerat ulterior, iar cenușa lui va fi depusă într-o capelă a familiei, în Rivalta, unde se află rămășițele părinților și ale fratelui său mai mare. Nu a existat nicio confirmare oficială a acestor aranjamente.

În semn de respect, magazinele Armani au fost închise luni după-amiază. Orașul Milano, care a devenit sediul creatorului de modă după ce familia lui s-a mutat acolo la sfârșitul anilor 1940, a ținut o zi de doliu în memoria lui Armani, unul dintre „fiii” săi preferați, la fel ca și orașul Piacenza.

„Ne vom lua rămas bun de la el ca o familie și apoi vom merge mai departe, așa cum și-ar fi dorit. Totul este pregătit pentru a ni-l aminti prin moda” pe care a lăsat-o moștenire, a declarat partenerul său, Pantaleo Dell’Orco, citat de cotidianul Corriere della Sera.

Armani a murit după o carieră de cinci decenii în care a construit un imperiu de afaceri care se întinde de la haute couture la mobilier pentru casă, numele său devenind sinonim cu simplitatea elegantă.

Creatorul de modă nu a avut copii, dar a lucrat cu un grup de membri ai familiei și de apropiați de lungă durată, de la care se așteaptă că vor continua să conducă afacerea asupra căreia Giorgio Armani a exercitat un control strict.

Până la moartea lui, anunțată joi trecută, Armani lucra la o expoziție retrospectivă și la un spectacol de modă pentru a sărbători 50 de ani de activitate, în timpul Săptămânii Modei de la Milano, programată la sfârșitul lunii septembrie. Compania lui Armani nu a anunțat până în prezent nicio modificare a programului.

În weekend, mii de oameni au venit să-și aducă ultimul omagiu celui cunoscut sub numele de „Re Giorgio” (Regele Giorgio), în timp ce sicriul său din lemn, împodobit cu trandafiri albi, a fost depus la sediul Armani din Milano.

„Sunt foarte tristă, pentru că era un om cu un stil deosebit, care, desigur, a lăsat o amprentă de neșters… Pierdem cu siguranță un talent extraordinar, cu adevărat extraordinar”, a declarat luni Alessandra Torchio, o locuitoare din Milano.