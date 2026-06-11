Golin începe un nou capitol sub numele Golin Ketchum

Golin și Ketchum au anunțat lansarea unei organizații comune, Golin Ketchum, care va opera la nivel global sub o nouă identitate.

Anunțul oficial poate fi consultat aici: Golin Ketchum Officially Launches

Pentru piața locală, această etapă aduce acces la resurse, expertiză și capabilități extinse într-un context în care companiile au nevoie de soluții integrate și de parteneri capabili să răspundă rapid schimbărilor din piață.

„Comunicarea a fost întotdeauna despre oameni, iar tehnologia nu schimbă acest lucru. Schimbă viteza, schimbă instrumentele, schimbă așteptările, dar încrederea, creativitatea și capacitatea de a înțelege cultura rămân esențiale. Golin Ketchum reunește două organizații care împărtășesc această convingere și creează o cultură în care putem construi cele mai bune idei, pentru clienți ambițioși, alături de oameni extraordinari”, a declarat Hortensia Năstase, Managing Director Continental Europe, Golin Ketchum.

Articol susținut de Golin