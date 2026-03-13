Google a construit un instrument AI care încearcă să prognozeze unde vor apărea inundații catastrofale

Google a construit un instrument de predicție a viiturilor, folosind modelul de limbaj Gemini, dar și milioane de articole de presă. Este pentru prima dată când compania utilizează modele mari de limbaj pentru astfel de prognoze.

Viiturile se numără printre cele mai periculoase fenomene meteo din lume, provocând în medie 5.000 de decese pe an. Aceste inundații sunt și foarte greu de prognozat, iar cei de la Google vin cu o soluție, scrie publicația Engadget.

Compania a prezentat recent Groundsource, un instrument de predicție a viiturilor care folosește Gemini pentru a extrage date din articole ale arhivelor din presă.

Compania a analizat via Gemini 5 milioane de articole de știri din întreaga lume și le-a identificat pe cele despre inundații catastrofale.

Datele au fost apoi transformate într-o serie cronologică de evenimente „etichetate” geografic și cercetătorii au antrenat un model AI care preia prognozele meteo curente și folosește datele Groundsource, pentru a determina probabilitatea apariției unei viituri într-o anumită zonă.

Nu există încă informații concrete despre cât de precis este modelul de prognoză al Google, însă asta se va vedea în timp.

Compania poate estima riscurile de inundații grave pentru zone urbane din 150 de țări prin platforma denumită Flood Hub. Câteva limitări sunt prezente, fiindcă modelul poate identifica riscul de inundații doar pe suprafețe de circa 20 de kmp.

Platforma a fost concepută și pentru a fi utilă în zone care, în general, nu au infrastructură intensă de monitorizare meteo.

Ce spune Google despre instrumentul Groundsource

„Groundsource este o nouă metodologie bazată pe inteligență artificială care transformă informațiile publice despre dezastre istorice, într-o bază de date de înaltă calitate și începem cu viiturile care apar în zonele urbane.

Groundsource a folosit Gemini pentru a analiza zeci de ani de relatări publice și a identificat peste 2,6 milioane de evenimente istorice legate de inundații, în mai mult de 150 de țări. Apoi a utilizat Google Maps pentru a determina limitele geografice precise ale fiecărui eveniment, creând astfel un set de date concentrat pe viiturile rapide. Pe baza acestui set de date am antrenat un nou model care face progrese concrete în prognozarea viiturilor în zonele urbane cu până la 24 de ore înainte ca ele să se petreacă”.