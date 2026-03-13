Șefa diplomației europene: Statele Unite au arătat foarte clar ce vor. Nu le place UE

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times (FT), după mai bine de un an de turbulențe în relațiile transatlantice, că Statele Unite vor să „divizeze Europa” și „nu agreează Uniunea Europeană”.

„Ceea ce cred că este important să înțeleagă toată lumea este că Statele Unite au fost foarte clare în ceea ce privește dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kallas, potrivit FT și Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a vizat în mod repetat Uniunea Europeană în al doilea mandat al său, impunând taxe vamale statelor UE și altor țări și vorbind despre anexarea Groenlandei – o mișcare care ar putea pune efectiv capăt alianței NATO.

Săptămâna aceasta, administrația Trump a lansat investigații comerciale asupra UE și a altor țări, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, pe motivul unor practici comerciale considerate neloiale.

În urma anchetei, țările ar putea fi supuse unor noi taxe vamale până în această vară, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din programul tarifar al lui Trump luna trecută.

Kallas a declarat că abordarea Statelor Unite față de UE reflectă tacticile utilizate de adversarii Uniunii Europene.

Țările UE nu ar trebui să încerce să negocieze cu Trump în mod bilateral, a spus ea, ci ar trebui să negocieze cu el împreună, „pentru că suntem puteri egale când suntem împreună”, scrieFT.



În ceea ce privește apărarea, însă, Kallas a spus că blocul trebuie „să cumpere de la America, pentru că nu avem resursele, posibilitățile sau capacitățile de care avem nevoie”, adăugând că Europa trebuie să investească în propria industrie de apărare.