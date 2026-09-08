Google a făcut astăzi schimbări majore la motorul său de căutare, dar avertizează că vor avea efecte negative

Marți, Google a introdus modificări la rezultatele căutărilor sale online din Europa pentru a satisface cerințele autorităților antitrust ale UE, o măsură care, potrivit companiei, va afecta negativ experiența utilizatorilor și va crește costurile pentru întreprinderile europene, scrie Reuters.

Aceste modificări reprezintă cea mai mare scădere a calității serviciului înregistrată de cel mai popular motor de căutare din lume în cei 29 de ani de existență, a declarat un reprezentant al Google pentru Reuters.

Google a afirmat că UE a prezentat aceste modificări ca fiind menite să asigure condiții de concurență echitabile pentru companiile care fac publicitate. Cu toate acestea, Google a afirmat că, în realitate, modificările favorizează site-urile de comparare a prețurilor, cunoscute și sub denumirea de servicii de căutare verticală (VSS), legate de sectoare precum hoteluri, companii aeriene și restaurante, cum ar fi Expedia sau Booking.com. Acestea beneficiază de o vizibilitate mai mare în rezultatele căutării față de companiile din acele sectoare care sunt listate doar cu un link către site-urile lor web, numere de telefon și adresă.

Aproape de aproape jumătate de miliard euro

Gigantul tehnologic american a fost sancționat în iulie cu o amendă de 460 de milioane de euro (534 de milioane de dolari) pentru că și-a favorizat propriile servicii în rezultatele de căutare din domeniile cumpărăturilor, hotelurilor, transporturilor și sportului, încălcând astfel Legea piețelor digitale a UE, care urmărește să limiteze puterea marilor companii din sectorul tehnologic.

Comisia Europeană i-a acordat un termen de 60 de zile pentru a se conforma cu DMA, sub sancțiunea unor penalități periodice de până la 5% din cifra de afaceri totală la nivel mondial.

Rezultatele de căutare revizuite vor evidenția un motor de căutare specializat în partea de sus a paginii, urmat de alte două cu mai puține detalii, în timp ce sub acestea va apărea un carusel cu hoteluri, companii aeriene și restaurante, de exemplu, din care vor fi eliminate caracteristici cheie precum prețurile în timp real. Clasamentul va fi determinat de algoritmul Google.

„Pentru a respecta cerințele DMA, aducem modificări semnificative serviciului de căutare din Europa”, a declarat Nick Fox, vicepreședinte senior al Google pentru cunoaștere și informații, într-o declarație pentru Reuters.

„Degradează experiența utilizatorilor europeni”

„Aceste modificări degradează experiența utilizatorilor europeni – favorizând intermediarii online în detrimentul întreprinderilor locale și eliminând funcționalități utile pe care oamenii se bazează în fiecare zi. Utilizatorii din afara UE nu vor fi afectați de aceste modificări”, a spus el.

Google a afirmat că modificările anterioare efectuate pentru a respecta DMA au dus la o scădere de 30% a traficului de rezervări directe și gratuite către întreprinderile europene, iar cele mai recente modificări se preconizează că le vor afecta.

Compania a declarat că a testat modificările cu milioane de utilizatori din Europa, aceștia manifestând un nivel ridicat de nemulțumire, deoarece sunt nevoiți să reintroducă căutările pentru a găsi ceea ce doresc.