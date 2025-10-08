Google anunță că modul de căutare cu AI este disponibil de acum și în română. De ce spune compania că este „cel mai puternic instrument” din domeniul „online search”

Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search. Userii pot pune diverse întrebări prin text, voce sau cu camera foto/video.

Modul are la bază Gemini 2.5. „Modul AI reprezintă cel mai puternic instrument de căutare oferit de Google, capabil să răspundă la cele mai complexe întrebări”, spune compania.

Cei de la Google spun că acest instrument permite utilizatorului să adreseze întrebări foarte nuanțate, care anterior necesitau mai multe căutări pentru a primi un răspuns.

„Noua funcționalitate este utilă în explorare și sarcini mai complicate, precum compararea de produse, planificarea călătoriilor sau răspunsul la întrebări complexe de tipul „cum să”. De exemplu: „Fă un tabel în care să compari mai multe metode de a face cafea”, spun cei de la Google.

Cum funcționează căutarea prin această metodă? Modul AI extinde capacitățile rezumatelor generate cu AI cu raționamente și modalități de interacțiune mai avansate. Instrumentul împarte întrebarea în subiecte secundare și le caută simultan pe fiecare dintre ele. Astfel, Modul AI poate să exploreze întreg web-ul pentru a găsi conținut și mai relevant care să corespundă întrebării adresate.

Google spune că acest mod AI poate fi util companiilor, fiindcă antreprenorii pot să se conecteze cu persoanele care arată un grad de interes pentru produsele și serviciile lor, în momentele cheie din procesul de evaluare și decizie. Pe exemplul anterior, utilizatorul ar putea continua căutarea în Modul AI astfel: „Recomandă-mi un espressor cu râșniță integrată, sistem de spumare a laptelui și design retro”, arată un exemplu dat de Google.