Simion, după votul pe solicitarea CSAT: „Multe lucruri nu se aliniază”

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri că parlamentarii partidului său nu au votat solicitarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, pentru că partidul așteaptă clarificări. „S-ar putea să fie doar defensiv, nu vrem sa alarmăm românii”, a spus liderul AUR.

Întrebat de ce parlamentarii AUR nu au votat „împotrivă”, ci și-au retras cartelele din sistemul de vot, Simion a spus că partidul nu are suficiente informații.

„Noi nu suntem clarificați asupra acestui lucru, dacă e doar defensiv. S-ar putea să fie doar defensiv, nu vrem sa alarmăm românii. Noi nu am votat pentru acest proiect pentru că nu suntem încrezători că se respectă siguranța, protecția fiecărui cetățean. În momentul în care vom avea siguranța că este doar defensiv, că este doar pentru protecția României și a aliaților României, atunci..”, a afirmat liderul AUR.

„Multe lucruri nu se aliniază. Pentru ceea ce ne-a trimis Nicușor Dan până acum nu era nevoie de votul Parlamentului. Ar trebui să fim calmi. Să liniștim toți cetățenii români. Iar noi, din punct de vedere politic, alegem să nu expunem cetățenii români niciunui risc”, a mai spus Simion.

Simion a spus că AUR vrea clarificări privind modul în care vor fi protejați cetățenii români și că așteaptă o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite.

„Ne interesează cum vor fi protejați românii. Acest regim ayatollah se poate activa. Și Dubaiul e sub protecția SUA (…) Nu ne dorim să moară români. Noi suntem un partid afiliat ideologic la MAGA, vrem să punem românii pe primul loc, România pe primul loc. Așteptăm o întâlnire de clarificare cu ambasadorul Statelor Unite, să ne clarifice dacă există doar intenții defensive sau alte planuri.”, a declarat el.

Potrivit liderului AUR, documentul transmis parlamentarilor ar fi incomplet.

„Din document reiese că România are niște obligații și că dacă nu le poate îndeplini vor fi suplinite de SUA. Senzația noastră e că am primit un document ciuntit”, a spus Simion.

Simion: Decizie „luată pe genunchi” de CSAT

Liderul AUR, George Simion, și președinta POT, Anamaria Gavrilă, au anunțat că partidele lor nu vor vota solicitarea CSAT.

Hotărârea a fost aprobată, în cele din urmă, cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, 5 abțineri, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Simion a susținut mai devreme în plen că decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a încuviința solicitarea SUA a fost „luată pe genunchi” și „afecteză destinul unei națiuni”. El a mai spus că „jurământul de credință” al AUR „a fost și este față de poporul român, și nu față de vreo altă entitate”.

„Alegem să rămânem loiali acestui jurământ și anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan, venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești. Nu avem garanția că scopul și că intențiile sunt doar defensive, nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare, nu știm câți soldați rămân și nu știm multe alte lucruri”, a declarat liderul AUR.

El a spus că „doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat” trimis de Cotroceni în Parlamentul României.

Anterior, Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au avizat, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui Nicușor Dan, prezența pe baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

Documentul este clasificat.