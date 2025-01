Google Maps anunță că va schimba numele Golfului Mexicului în Golful Americii, în acord cu dorința lui Donald Trump

Google, compania de tehnologie care deține și operează aplicația de hărți Google Maps, a anunțat marți pe X că va respecta o „practică îndelungată de a aplica schimbările de nume atunci când acestea au fost actualizate în surse guvernamentale oficiale”

Astfel, compania subliniază că atunci când denumirile unor locuri sunt schimbate în GNIS (Geographic Names Information System) atunci „vom actualiza rapid Google Maps în SUA pentru a afișa Muntele McKinley și Golful America”.

For geographic features in the U.S., this is when Geographic Names Information System (GNIS) is updated. https://t.co/3NYvU7Bxjq