Google Maps va putea să le spună șoferilor când să schimbe banda

Conducând cu ajutorul unui sistem de navigație prin satelit, FOTO: DACameron / Alamy / Profimedia Images

Navigarea pas cu pas din Google Maps a evoluat considerabil de la începuturile sale modeste în 2009, însă un element important lipsea în continuare: posibilitatea de a detecta atunci când o mașină se află pe banda greșită, relatează Mashable.

Acum, datorită inteligenței artificiale, Google pare să fi rezolvat această problemă. Compania a anunțat marți că va lansa în curând funcția de ghidare în timp real pe benzi în Google Maps, însă deocamdată doar pentru un număr foarte limitat de șoferi.

Funcționalitatea va fi disponibilă „în lunile următoare”, inițial pe mașinile electrice Polestar 4 din Statele Unite și Suedia, potrivit unui comunicat de presă emis de Google.

Sistemul folosește capabilități AI pentru a analiza marcajele benzilor surprinse de camerele frontale ale mașinii și le integrează cu datele de navigație din Google Maps. În practică, sistemul detectează când un autoturism se află pe o bandă greșită în raport cu direcția pe care trebuie să o urmeze și avertizează șoferul să schimbe banda, prin semnale audio și vizuale.

Inițial, funcția va fi disponibilă doar pe autostrăzi, dar suportul pentru alte tipuri de drumuri va fi adăugat ulterior.

Chiar dacă funcționalitatea va avea întâi o lansare limitată, Google a precizat că intenționează să o pună la dispoziție și pentru alte modele de mașini, „în parteneriat cu producători auto importanți” – cel mai probabil aceia care au integrat deja interfața Google în sistemele lor de bord, precum Polestar, Volvo, Honda, Nissan și Ford, printre alții.

FOTO articol: Noipornpan / Dreamstime.com.