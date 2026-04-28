Grădinile blocurilor, tăiate pentru parcări în sectorul 2 / Amendat și pus de Garda de Mediu să refacă spațiul verde, primarul Hopincă spune că va continua lucrările

Primăria Sectorului 2 a fost amendată de Garda de Mediu pentru reducerea spațiului verde și pentru tăierea ilegală a unor arbori în cartierul Baicului. Firma care a făcut lucrările are acum obligația de a reamenaja cu respectarea spațiului verde, însă primarul Rareș Hopincă a contestat amenzile în instanță și spune că „este absolut necesar să continuăm”.

Primăria condusă de Rareș Hopincă desfășoară un proiect care prevede „regenerarea urbană”, iar în unele zone, grădinile blocurilor au fost reduse pentru lărgirea aleilor și parcări.

Garda de Mediu a amendat Primăria Sectorului 2 cu 50.000 de lei, pentru că a făcut lucrări fără aviz de mediu. Și cele două firme care au executat lucrările au fost amendate pentru reducerea spațiului verde.

Fostul primar, Radu Mihaiu, îl acuză pe actualul edil că până acum a betonat în cadrul proiectului circa 8.000 de metri pătrați de spațiu verde.

Rareș Hopincă spune că amenzile sunt abuzive și că le-a contestat deja în instanță. Acesta a declarat că reducerea spațiului verde este „o eroare a constructorului”, pe care a amendat-o, dar lucrările vor continua.

Proiectul pe care îl face Primăria Sectorului 2 în Baicului prevede „regenerarea urbană” a spațiilor publice dintre străzile Doamna Ghica, Baicului, Heliade Între Vii și Dumitru Slugerul. În total circa 17 ha.

Lucrările au început în noiembrie cu tronsonul cuprins între străzile Doamna Ghica, Râșnov, Paharnicul Turturea și Dimitrie Grozdea, în cadrul unui proiect-pilot.

„Se propune executarea unor lucrări de amenajare și modernizare a spațiului public (spații verzi, parcări și platforme existente, trotuare, alei, străzi, împrejmuiri, mobilier urban) din interiorul perimetrul cuprins de străzile Doamna Ghica, Baicului, Heliade între Vii și Dumitru Slugeru. Lucrările constau în refacerea trotuarelor, amenajarea corespunzătoare a parcajelor auto și refacerea sistemului rutier; se vor reface inclusiv zonele de spații verzi și zonele de grădini din jurul blocului”, este descrierea oficială a proiectului în documentele Primăriei.

De trei ori mai multe locurile de parcare

La fața locului, pe străzile din cartierul Baicului, se poate observa că Primăria Sectorului 2 a tăiat din grădinile blocurilor și a mutat trotuarul acolo, ca să poată face mai multe locuri de parcare.

Prin această reconfigurare se vor obține în final 2.673 locuri de parcare, față de 937 câte erau, după cum arată și descrierea oficială.

Amenzi de la Garda de Mediu

HotNews a întrebat Garda de Mediu dacă lucrările făcute acolo respectă legea, întrucât diminuarea suprafeței de spațiu verde este interzisă.

Reprezentanții instituției spun că au amendat firmele care a făcut lucrările, iar acestea au acum obligația de a reamenaja cu respectarea spațiului verde. Garda de Mediu a amendat și Primăria Sectorului 2, pentru că lucrările au fost făcute fără obținerea avizelor de mediu.

„Reprezentanții Gărzii de Mediu București au efectuat controale pe amplasamentul respectiv și au constatat ca se efectuau lucrări de reconfigurare alei și trotuare, lucrări ce au condus la reducerea suprafeței de spațiu verde existent. Pentru diminuarea suprafeței de spațiu verde, ca urmare a lucrărilor executate, firmele de construcții care desfășurau lucrări, la data controlului, au fost sanctionate contraventional cu amenda în valoare de 50.000 lei fiecare și au fost obligate să aducă terenul la starea inițială”, se arată în răspunsul transmis de Garda de Mediu, la solicitarea HotNews.

Contract de 1 miliard de lei

Lucrările au fost executate de firmele de construcții cu care Primăria Sectorului 2 a încheiat contracte, în baza acordului-cadru „Întreținere și amenajare spații verzi publice din Sectorul 2 București”, se mai arată în răspunsul Gărzii de Mediu.

Este vorba despre un acord-cadru uriaș, încheiat de ADP Sector 2 în perioada 2023-2024, în valoare de aproape 1 miliard de lei, pe 4 ani. Acesta este împărțit în 5 loturi și a fost câștigat de firmele Geca Impex, Cris Garden PM și Garden Center Grup.

Nu avea acord de mediu pentru lucrări

Instituția de control a mai constatat că Primăria Sectorului 2 nu deține niciun act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru realizarea proiectului, adică nu a obținut Decizia Etapei de Încadrare sau Acordul de mediu.

„Având în vedere că lucrările pilot, din cadrul proiectului, au fost efectuate fără a deține act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, emis de Agenția pentru Protecția Mediului București, Primăria Sector 2 a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei”, se arată în răspunsul transmis de Garda de Mediu la solicitarea HotNews.

Instituția mai precizează că Primăria a fost obligată și să desființeze lucrările și să aducă terenul la starea inițială.

30 de arbori tăiați/toaletați fără aviz

În ceea ce privește defrișarea mai multor copaci din grădinile blocurilor, reprezentanții Gărzii de Mediu spun că Primăria Capitalei a dat aviz pentru defrișarea acestora, pe care primăria de sector le-a prezentat.

Cu toate acestea, Primăria Capitalei spune, într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews, că s-au tăiat sau toaletat peste 30 de arbori fără aviz.

„Polițiștii locali au constatat deteriorări/schimbări de destinație ale terenurilor amenajate ca spații verzi, defrișări și vătămări/intervenții în coronament la 33 de arbori și arbuști. S-au întocmit 6 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în cuantum de 106.000 lei. Potrivit prevederilor legale în vigoare, intervențiile asupra arborilor și arbuștilor pot fi realizate doar în baza unor avize de specialitate emise de Direcția de Mediu”, a transmis Primăria Capitalei.

Amenzile Gărzii de Mediu, atacate în instanță

Primăria Sectorului 2 a atacat în instanță sancțiunile date de Garda de Mediu, iar în momentul de față lucrările continuă.

„Primăria sector 2 și societățile de construcții sancționate, au contestat la Judecătoria Sector 2 sancțiunile contravenționale aplicate și măsurile dispuse, ceea ce permite executarea proiectului până la decizia instanței de judecată”, se mai arată în răspunsul Gărzii de Mediu.

Acuzațiile fostului primar

Fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihai, acuză că până acum a fost betonat în cadrul proiectului circa 8.000 mp de spațiu verde. Acesta susține că de la 54.920 mp de spațiu verde cât exista pe ortofotoplanurile din 2022-2023, în documentația depusă acum de Primăria Sectorului 2, pentru avizul de mediu, au rămas 46.950 mp.

„Este un proiect care face foarte mult rău orașului. Este un proiect fără autorizații, fără niciun fel de documentație prealabilă. Ulterior, Primăria Sectorului 2 a încercat să se acopere cu hârtii pe lucrări deja executate și în felul ăsta au ajuns să fie inclusiv copaci care pare că au crescut în mijlocul asfaltului. Abia recent a cerut aviz de mediu, pentru a putea da autorizația de construire, dar lucrările sunt deja executate. Vom lupta ca spațiile verzi să fie refăcute. Am făcut mai multe sesizări la Garda de Mediu, s-au dat amenzi”, a declarat Radu Mihaiu, pentru HotNews.

Rareș Hopincă: „O eroare a constructorului”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, spune că acolo unde s-a tăiat din grădinile blocurilor pentru lucrări este o „eroare a constructorului”, care a fost sancționată de Primăria Sectorului 2.

„Este exclus să se fi pierdut un hectar de spațiu verde. Sunt minciuni și povești care sunt exploatate din punct de vedere politic și atât. În Baicului am inițiat un proiect pilot de regenerare urbană. Au fost o serie de greșeli de execuție ale operatorilor economici, pe care le-am sancționat. Prima dată le-a sancționat primăria sectorului 2. Vorbim de defrișarea unor arbori fără aviz, vorbim despre un trotuar care a fost mutat de pe traseul inițial și așa mai departe. Acolo unde s-a intrat în grădina blocului, categoric este o eroare de construcție, unde este spațiul verde, categoric a fost o eroare a constructorului”, a declarat primarul Rareș Hopincă, pentru HotNews.

Cum explică lucrările fără autorizație de construcție

Primarul recunoaște că până acum s-au făcut lucrări fără autorizație de construire, însă spune că legea îi permite să facă acest lucru când vine vorba de anumite lucrări.

„Ce s-a lucrat până acum, s-a lucrat pe articolul 11 din Legea 50. Unde am constatat că au fost abateri de la memoriul tehnic pe care l-am făcut, au existat amenzi pentru constructor. Pe articolul 11 noi lucrăm în continuare în unele zone în care nu e nevoie de autorizație de construire. Este vorba despre reparații ale carosabilului, asfaltări, înlocuirea bordurilor, refacerea aleilor și a zonelor pietonale, refacerea spațiilor verzi. Vorbim de același amprente. În acest context nu este nevoie de autorizație de construire”, a explicat Hopincă.

Legea construcțiilor spune, la articolul 11, că „Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor” pentru „lucrări de întreţinere curentă, întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente”.

„Nu înseamnă că nu putem face alei”

Primarul susține că Legea îi permite și să ia din spațiul verde pentru a face trotuare.

„Acolo unde, în schimb, sunt necesare, de exemplu, mutări ale aleilor, acestea se pot face. Este legal atât timp cât se respectă prevederile legale. Adică, dacă vorbim de spații verzi, nu se poate construi pe o suprafață mai mare de 10% din suprafața spațiului verde. Nu înseamnă că nu putem face alei, doar că trebuie să le facem într-o manieră prevăzută de legea mediului”, a explicat Hopincă.

Primarul spune că proiectul va continua, urmând să fie finalizat în aproximativ 8 luni.

„Este absolut necesar să continuăm. Evident că o vom face într-o manieră absolut legală, după ce obținem autorizația de construire. Proiectul în sine este unul foarte bun și necesar, pentru că inclusiv spațiile verzi de acolo erau complet degradate, neîntreținute de zeci de ani. Proiectul presupune refacerea unor străzi, crearea de noi locuri de parcare. Prin resistematizarea parcărilor existente se obțin 20% locuri de parcare în plus. Acum este abia la început, după ce vom obține autorizația de construire, probabil că va mai dura aproximativ 6-8 luni de zile până vom finaliza”, a explicat primarul.

Se va tăia din grădinile blocurilor unde este nevoie

Edilul spune că se va tăia inclusiv din grădinile blocurilor acolo unde este nevoie.

„Intervențiile în grădina blocului sunt o excepție. Vom intra doar acolo unde este absolut necesar și unde nu se poate găsi o altă soluție. Lucrurile trebuie analizate de la caz la caz, pentru că sunt anumite zone unde circulația este obturată fără niciun fel de logică. Și acolo, dacă e nevoie să intri 50 de cm în grădina blocului pentru a crea două benzi de circulație, este oportun să o faci. Dar în compensare există, inclusiv în Baicului, mii de metri pătrați de teren absolut neexploatat, degradat, unde se amenajează spațiu verde. Deci lucrurile trebuie văzute în integralitate, nu doar local”, a mai spus Hopincă.

Acesta acuză că Garda de Mediu și Primăria Capitalei au făcut un abuz când au amendat instituția pe care o conduce.

„Vorbim despre o serie de abuzuri pe care Poliția Locală a Municipiului București și Garda de Mediu le-au făcut, pe care avem litigi. Am fost amendați pentru faptul că s-ar fi degradat un spațiu verde care e proprietate privată. Deci nu există posibilitatea ca noi să fi intrat măcar în acel teren pentru că pur și simplu era proprietate privată. S-au dat niște amenzi care nu au temei legal. Evident că sunt contestate în instanță și așteptăm ca instanța să se pronunțe. Sunt convins că vom avea câștig de cauză”, a mai declarat Hopincă.

HotNews a întrebat și cât costă lucrările pe care Primăria Sectorului 2 le face în Baicului, însă nu am primit răspuns.

Ce spun localnicii

Oamenii din cartier au păreri împărțite, unora le place, alții spun că nu era nevoie, iar o altă parte le contestă.

„Eu am lucrat în Paris, acum arată și la noi ca acolo. Exact așa era. Mie îmi place. Numai că deja au început să se strice, uitați aici cum s-au spart dalele și au o lună de când le-au pus”, spune o doamnă.

„Chiar nu era nevoie de așa ceva, au mai spart niște bani, asfaltul de pe stradă era bun, trotuarele erau bune”, spune o altă persoană din zonă, cu care a vorbit reporterul HotNews.

„Au intrat în grădina blocului, au tăiat niște copaci, aici era un plop mare, ținea umbră vara. Au lăsat dezastru, aveam flori, era frumos. Au zis că o să vină să planteze altceva, dar până acum nu au venit”, spune o altă doamnă.

„Acum parcarea este foarte aproape de bloc, când pornește mașina se aude în casă, nu poți să stai cu geamul deschis că intră gazele”, spune o altă femeie, de la geam.