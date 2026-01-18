GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina – în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri, unde s-au înregistrat recorduri ale acestei ierni, deși este weekend, cu consum teoretic mai scăzut decât cel din timpul săptămânii, când funcționează și consumatorii non-casnici.
Prețul mediu zilnic al gazului cu livrare în ziua de duminică a urcat 213,15 lei/MWh (42 euro/MWh), cel mai înalt nivel al ultimelor 7 uni. O cantitate de 1,5 GWh s-a tranzacționat la un preț maxim al zilei de 231 lei/MWh).
